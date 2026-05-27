شکوه بندگی در عید قربان؛ طلوع وحدت و ایثار در نگین زاگرس

خبرگزاری مهر - گروه استانها: عید سعید قربان، تنها یک رویداد تقویمی یا مناسکی نمادین در حج نیست؛ بلکه نقطه عطفی در تاریخ بندگی انسان و باشکوهترین جلوه تسلیم در برابر اراده ذات اقدس الهی است. این روز بزرگ، یادآور حماسه بینظیر توحید و ایثار حضرت ابراهیم خلیلالله (ع) و فرزند برومندش حضرت اسماعیل (ع) است؛ آزمونی سترگ که در آن، عشق به خالق بر تمامی تعلقات دنیوی و مهر پدری غلبه کرد. عید قربان، در حقیقت عید پیروزی انسان بر خویشتن خویش و روز ذبح کردن «نفس اماره» در پیشگاه حقیقت مطلق است. تیغی که در این روز بر گلوی قربانی نهاده میشود، در معنای باطنی خود، رشتههای وابستگی به مادیات، منیتها، تکبر، حرص و بخل را میبرد تا روح انسان سبکبال و رها، به سوی کمال و سعادت پرواز کند.
مبارزه با نفس که در ادبیات دینی ما که از آن به عنوان «جهاد اکبر» یاد شده است، در عید قربان به اوج تجلی خود میرسد. انسانی که بتواند هوای نفس خود را قربانی کند، دیگر اسیر وسوسههای شیطانی نخواهد شد و در مسیر حق، با گامهایی استوار حرکت خواهد کرد. این تزکیه درونی، دستاوردی عظیم برای فرد و جامعه به همراه دارد؛ چرا که ریشه بسیاری از نزاعها، بیعدالتیها و تفرقهها در جوامع بشری، برخاسته از همین منیتها و خودخواهیهاست. هنگامی که یک امت، درس گذشت و فداکاری را از مکتب ابراهیمی بیاموزد، جامعهای سرشار از همدلی، مواسات و برادری شکل میگیرد که در آن، منافع جمعی بر منافع فردی ارجحیت مییابد.
از سوی دیگر، عید قربان نماد پرشکوه وحدت و همبستگی جهان اسلام است. اجتماع عظیم میلیونها مسلمان از نژادها، زبانها و فرهنگهای مختلف در سرزمین وحی و همصدایی آنها در ذکر و نیایش، تصویری بیبدیل از اقتدار امت اسلامی را به نمایش میگذارد. این همگرایی بینظیر، پیام روشنی برای جهانیان دارد؛ پیامی که نشان میدهد مسلمانان با وجود تمامی تفاوتهای ظاهری، در سایه توحید و پیروی از سیره پیامبر اعظم (ص)، یکپارچه و متحد هستند. در دنیای پرآشوب امروز که دشمنان قسمخورده اسلام با تفرقهافکنی و دسیسههای گوناگون به دنبال تضعیف صفوف مسلمین هستند، بازخوانی پیامهای عمیق عید قربان ضرورتی انکارناپذیر است.
در همین راستا، علمای برجسته شیعه و اهل سنت استان کرمانشاه در گفتگو با خبرگزاری مهر، ضمن تبیین ابعاد عرفانی و اجتماعی این عید بزرگ، بر لزوم هوشیاری، حفظ وحدت و بازگشت به سیره ناب نبوی به عنوان تنها راه نجات و غلبه بر دشمنان تأکید کردهاند که در ادامه میخوانیم.
وحدت اسلامی و پیروی از سیره پیامبر(ص)؛ رمز غلبه بر دشمنان
حاج ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه اهل سنت پاوه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه عید سعید قربان اظهار کرد: هماهنگی در برگزاری عید قربان در سراسر جهان، نشانهای روشن و مبارک از وحدت امت اسلامی است که همه ما باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم. اجتماع عظیم حجاج در مکه مکرمه، مایه مباهات و افتخار مسلمانان و در عین حال، مایه نگرانی و وحشت دشمنان است؛ چرا که آنها به هیچوجه نمیتوانند قدرت، انسجام و وحدت ما را تحمل کنند.
وی با اشاره به داستان عبرتآموز حضرت ابراهیم (ع) افزود: داستان ابراهیم (ع) و سنت قربانی، مظهر کامل بندگی و تسلیم محض در برابر اراده خداوند است. ما نیز در طول تاریخ با وجود تمامی فراز و نشیبها، هرگز مسیر نورانی پیامبر اسلام (ص) را رها نکردهایم و امروز بیش از هر زمان دیگری باید اهل غیرت و بصیرت دینی باشیم.
هوشیاری سیاسی و پرهیز از وابستگی در جهان اسلام
ماموستا قادری در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر، با طرح این پرسش که «چکار کنیم مغلوب دشمن نشویم؟»، به واکاوی وضعیت کنونی جهان اسلام پرداخت و تصریح کرد: امروز جامعه اسلامی بر اثر اختلافات فکری، مشکلات معیشتی و بحرانهای سیاسی، با وضعیت مطلوبی روبهرو نیست. کشورهای اسلامی از منابع عظیمی همچون نفت، گاز و معادن برخوردارند، اما به دلیل تفرقه و نبود مدیریت صحیح و استقلال، از این ظرفیتها بهدرستی بهره نمیبرند. دشمنان نیز از این اختلافات سوءاستفاده کرده و بر جنبههای مختلف جوامع اسلامی تأثیر گذاشتهاند.
امام جمعه پاوه با انتقاد از وابستگی برخی حکومتهای اسلامی و ایجاد پایگاههای نظامی بیگانگان برای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، به تحولات سیاسی اخیر اشاره کرد و گفت: پیام تبریک ولیعهد سعودی و رئیسجمهور مصر به رئیسجمهور کشورمان گرچه در ظاهر مثبت بهنظر میرسد، اما شاید اهداف پنهانی در پس آن نهفته باشد؛ لذا باید کاملاً هوشیار و بیدار باشیم.
وی در پایان تأکید کرد: مال و نعمت وسیله آزمایش الهی است و باید در مسیر خدمت به مردم هزینه شود. مسلمانان نباید در برابر هیاهوی دشمن دچار سستی شوند، چرا که نصرت الهی در سایه اطاعت از خدا و رسول حاصل میشود.
عید قربان؛ مدرسه تربیتی برای رهایی از منیتها
حجتالاسلام محمد چقامیرزایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک این روز فرخنده، عید سعید قربان را یکی از باشکوهترین جلوههای بندگی در تاریخ بشر دانست و بیان کرد: این روز تجلی عینی و تمامعیار تسلیم محض شدن در برابر اراده پروردگار و عبور شجاعانه از تمایلات نفسانی به سوی کمال انسانی است. عید قربان فراتر از یک مناسبت تقویمی، یک مدرسه تربیتی است که ابعاد عمیق معرفتی آن، راه رهایی از منیتها را به انسان معاصر میآموزد و جامعه را به سوی ایثار، فداکاری و گذشت در راه آرمانهای والای الهی هدایت میکند.
تحکیم پیوندهای اجتماعی در سایه اخوت دینی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، این عید را محور بزرگ همبستگی مسلمانان برشمرد و خاطرنشان کرد: این مناسبت، نماد وحدت، همدلی و انسجام امت اسلامی است که در آن آحاد مؤمنان فراتر از هرگونه تفاوت، در صفوفی فشرده بندگی و عظمت جهان اسلام را به نمایش میگذارند. ابعاد اجتماعی عید قربان به ما یادآوری میکند که قوام جامعه اسلامی در گرو همگرایی است. این روز فرصتی بیبدیل برای رفع کدورتها، تحکیم پیوندهای خویشاوندی و تقویت روحیه برادری در سطح جامعه محسوب میشود تا در سایه این انسجام، جامعه اسلامی در مسیر پیشرفت گام بردارد.
تجلی اخلاص و تعظیم شعائر الهی در عید بندگی
ماموستا محمد محمودی، امام جمعه شهرستان روانسر، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با استناد به آیه شریفه «ذَٰلِکَ وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ» اظهار کرد: خداوند متعال را سپاسگزاریم که بار دیگر توفیق یافتیم تا یکی از برترین اعیاد اسلامی را جشن بگیریم و شعائر الهی را بهجا آوریم. عید قربان، عید طاعت، فداکاری و نماد تسلیم کامل در برابر امر الهی است؛ روزی که یادآور صبر و استقامت حضرت ابراهیم خلیلالله (ع) و تجلی اخلاص در بندگی است.
وی ضمن عرض تبریک به مردم شریف شهرستان روانسر و سراسر گیتی، به خبرنگار مهر گفت: این مناسبت فرخنده، فرصتی مغتنم برای تجدید عهد با خداوند متعال و تعمیق روحیه ایمان، تقوا و انسجام اجتماعی در میان امت اسلامی است. از درگاه ایزد منان مسئلت دارم که این عید سعید، سرآغاز برکات، موجب ارتقاء معنویت، تقویت وحدت اسلامی و تحکیم پیوندهای برادری گردد و همه ما را در مسیر خدمت صادقانه به دین مستدام بدارد.
برآیند سخنان و تأکیدات علمای شیعه و اهل سنت استان کرمانشاه به روشنی نشان میدهد که پیام عید سعید قربان، پیوندی ناگسستنی میان پالایش درون و اقتدار بیرونی جامعه اسلامی است. غلبه بر هوای نفس و رهایی از منیتها، همان نقطه آغازینی است که راه را برای شکلگیری اخوت، همدلی و انسجام اجتماعی هموار میسازد. در روزگاری که جهان اسلام با چالشهای پیچیده، دسیسههای تفرقهافکنانه و هجمههای همهجانبه مستکبران مواجه است، چنگ زدن به ریسمان الهی، هوشیاری سیاسی و بازگشت به سیره ناب پیامبر اعظم (ص) تنها مسیر عبور از بحرانهاست. عید قربان به تمامی مسلمانان یادآوری میکند که اقتدار، عزت و نصرت نهایی تنها در سایه تسلیم در برابر پروردگار، ایستادگی در برابر باطل و حفظ وحدت کلمه محقق خواهد شد.
