به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدعلی معصومی در خطبههای نماز عید قربان در کوی نواب بندرعباس با بیان اینکه برکات نازلشده از سوی خداوند در اعیاد فطر و قربان بیحد و بیکران است، اظهار داشت: آنچه میتواند این برکات را در نفس انسان حفظ کرده و او را به «نفس مطمئنه» برساند، تقوا است. اگر کسی تقوا نداشته باشد، یعنی آن روحیهای که ارادهای قوی برای حفظ خدا به عنوان بزرگترین سرمایه ایجاد میکند، در او شکل نمیگیرد.
وی با اشاره به خطبه متقین امیرالمؤمنین علیهالسلام تصریح کرد: همه عالم برای انسان جمع شود، چون مرگپذیر است، فایدهای ندارد؛ آنچه سود میرساند فقط خداست. اگر به نماز، روزه و ذکر اهمیت دهیم و آنها را مقدمهای برای رسیدن به روح بلند تقوا قرار دهیم، موفق هستیم؛ وگرنه بر اثر بینظمی، حقالناس یا گناه، همه را از دست خواهیم داد.
هشدار درباره توبه و بازگشت از گناه
این استاد برجسته اخلاق با نقل حدیثی از امام صادق علیهالسلام خاطرنشان کرد: برخی تصور میکنند گناه میکنند و بعد توبه میکنند؛ اما امام صادق(ع) میفرماید از کجا میدانی موفق به توبه میشوی؟ گاهی انسان به خاطر یک بیانضباطی، ۲۰ تا ۳۰ سال از صراط مستقیم عقب میافتد و حتی با تلاش دوباره، به سختی به خط اول بازمیگردد.
تقوا یعنی ذلت در برابر خدا و پرهیز از خودشیفتگی
آیتالله معصومی در تعریف حقیقت تقوا افزود: تقوا فقط به معنای ترک گناه ظاهری نیست؛ همانگونه که امام سجاد(ع) در دعای عرفه فرمود، اگر انسان لطافت در روحش دمیده نشود و خود را در برابر خدا جزو ذلیلترین ذلیلها قرار ندهد، هنوز تقوا پیدا نکرده است.
وی خطاب به نمازگزاران تأکید کرد: مراقب باشید افرادی که دنیاطلب هستند، فکرتان را عوض نکنند. جبرئیل امین در کربلا به دشمنان اهل بیت(ع) گفت: «نفرینی که میتوانم بر شما کنم این است که خدا شما را از فضیلت عید فطر و قربان محروم کند.» امروز بسیاری از فضایل عید قربان استفاده نمیکنند و گرفتار همان نفرین شدهاند.
ولایت؛ تنها راه رسیدن به خدا
وی با اشاره به اینکه عیدها از جمله جمعه، قربان و غدیر به معنای بازگشت به صراط مستقیم و حرکت پشت سر ولایت است، عنوان کرد: امروز کسانی موفقاند که ولایت را شناختهاند؛ زیرا اگر ولایت نباشد و پشت سر پیامبر و اهل بیت(ع) حرکت نکنیم، ناقص و بیچیز خواهیم بود.
بهترین امنیت، تقوای زبان است
آیتالله معصومی در ادامه با تأکید بر کنترل زبان گفت: آدم با تقوا از گذشته پشیمان نیست، از آینده نگران نیست و دیگران از او پند میگیرند. بهترین امنیت، تقواست؛ خصوصاً تقوای زبان. مواظب باشید یک حرف نیشدار دل کسی را نشکند، چون دل شکسته دیگر جبران نمیشود.
وی با اشاره به سیره عملی بنیانگذار انقلاب اسلامی تصریح کرد: در اوایل انقلاب، حزب خلق مسلمان در قم آشوب کرد، بانک شکست و عکس امام را پاره کردند. امام فرمود هیچ نگویید و کنار بکشید. فحش میدادند اما ما چیزی نمیگفتیم. این همان است که خدا در سوره فصلت میفرماید: «بدی را با بهترین روش دفع کن که دشمنترین فرد، دوست صمیمی تو شود.»
مدیریت مصرف و اقتصاد مقاومتی؛ تکلیف امروز جامعه
استاد برجسته اخلاق حوزه در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه کشور، اظهار داشت: امروز جنگ اقتصادی از جنگ نظامی شدیدتر است. دشمن میخواهد ما را فلج کند. انسان مومن در هر مرحله، آنچه را خدا میخواهد با تمام توان دنبال میکند.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمی با تابآوری فراوان است که در هیچ نقطهای شکست نمیخورد. رهبر شهید انقلاب از اول انقلاب بر همین اقتصاد مقاومتی تأکید داشتند و معتقد بودند دولت باید ناظر باشد، نه اینکه مردم نوکر دولت شوند. متأسفانه برخی درسخواندههای آمریکا و اسرائیل میخواستند این انقلاب را با اقتصاد دولتی شکست بدهند.
اسراف، گناه و حقالناس؛ عواقب مصرف بیرویه
آیتالله معصومی با انتقاد از مصرف بیرویه در کشور گفت: در جهان استاندارد مصرف بنزین حد مشخصی دارد، اما ما چهار برابر مصرف میکنیم. یک لیتر بنزین اضافه برای خوشگذرانی، حقالناس است و خداوند از حق الناس به این راحتی نمیگذرد. تقوا امروز حکم میکند مدیریت مصرف کنیم؛ نه اینکه مصرف نکنیم، بلکه به اندازه مصرف کنیم. با کیسه پارچهای به جای پلاستیک، کممصرف کردن آب، برق و بنزین، میتوان جلوی گرانی را گرفت.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدا، به ویژه شهدای محراب، اظهار داشت: امام راحل و رهبر شهید انقلاب بزرگترین حامیان اقتصاد مقاومتی بودند. رهبر شهید ۲۰ سال پیش درباره اقتصاد مقاومتی صحبت کردند؛ کسانی که در آمریکا و انگلیس درس خوانده بودند اعتراض داشتند اما معظمله فرمودند: «پایه این اقتصاد از اسلام است، بروید بخوانید بعد اعتراض کنید.»
