اولین خط خورده تیم ملی فوتبال در ترکیه مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ترکیه در حالی به روزهای پایانی نزدیک می شود که امیر قلعه نویی پس از لیست ۳۰ نفره برای حضور در این اردو باید ۴ بازیکن را خط بزند تا نفرات نهایی برای اعزام به جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شوند.

قلعه نویی که روزبه چشمی را به دلیل آسیب‌دیدگی در اختیار ندارد حالا با مصدومیت هادی حبیبی‌نژاد و میلاد محمدی نیز روبرو شده است.

گزارش پزشکان تیم ملی به کادرفنی خبر از وضعیت رو به بهبود محمدی دارد اما حبیبی نژاد احتمالا نتواند برای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ بازی کند و به حای سفر به آمریکا و مکزیک و کانادا راهی تهران شود.