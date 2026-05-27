۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

اولین خط خورده تیم ملی فوتبال در ترکیه مشخص شد

هافبک تیم ملی فوتبال ایران جزو بازیکنانی است که باید خود را به جای سفر به آمریکا و مکزیک برای بازگشت به تهران آماده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ترکیه در حالی به روزهای پایانی نزدیک می شود که امیر قلعه نویی پس از لیست ۳۰ نفره برای حضور در این اردو باید ۴ بازیکن را خط بزند تا نفرات نهایی برای اعزام به جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شوند.

قلعه نویی که روزبه چشمی را به دلیل آسیب‌دیدگی در اختیار ندارد حالا با مصدومیت هادی حبیبی‌نژاد و میلاد محمدی نیز روبرو شده است.

گزارش پزشکان تیم ملی به کادرفنی خبر از وضعیت رو به بهبود محمدی دارد اما حبیبی نژاد احتمالا نتواند برای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ بازی کند و به حای سفر به آمریکا و مکزیک و کانادا راهی تهران شود.

