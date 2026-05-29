به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه روند آماده‌سازی خود برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، اردوی آماده‌سازی‌اش را زیر نظر امیر قلعه‌نویی دنبال می‌کند و ملی‌پوشان در تلاش هستند تا با برگزاری دیدارهای تدارکاتی مناسب، با آمادگی بیشتری راهی این تورنمنت مهم شوند. بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی دو مسابقه دوستانه را در برنامه آماده‌سازی شاگردان قلعه‌نویی قرار داده تا علاوه بر حفظ شرایط بدنی بازیکنان، وضعیت فنی و هماهنگی تیمی آنها نیز مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

طبق برنامه اعلام شده، تیم ملی ایران روز هشتم خرداد در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم ملی گامبیا خواهد رفت و سپس در چهاردهم خرداد نیز برابر تیم ملی مالی قرار می‌گیرد. این دو مسابقه تدارکاتی فرصتی مهم برای کادر فنی تیم ملی خواهد بود تا در فاصله باقی‌مانده تا آغاز جام جهانی، عملکرد بازیکنان را در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و همچنین ترکیب و تاکتیک‌های مدنظر خود را محک بزند.

امیر قلعه‌نویی و دستیارانش امیدوارند برگزاری این بازی‌ها بتواند ضمن افزایش هماهنگی میان ملی‌پوشان، شرایط لازم را برای حضور قدرتمند ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ فراهم کند.

سیامک رحیم‌پور کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط تیم ملی فوتبال ایران و دیدارهای تدارکاتی پیش‌روی شاگردان امیر قلعه‌نویی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: آن چیزی که مسلم است و همه در فوتبال می‌دانند این است که هر تیمی؛ چه تیم ملی باشد، چه باشگاهی و حتی یک تیم محلی، برای حضور در مسابقات نیازمند بازی‌های تدارکاتی و دوستانه است. این مسابقات کمک می‌کند تا کادر فنی بتواند به ترکیب اصلی، شیوه بازی و مدل تاکتیکی موردنظرش برسد و تیم را برای مسابقات رسمی آماده کند.

تیم ملی هنوز به هارمونی کامل نرسیده است

وی ادامه داد: الان بحث اصلی این است که آیا تیم ملی توانسته به شرایط ایده‌آل برسد یا خیر؟ آیا هارمونی لازم در تیم شکل گرفته است؟ آیا بازیکنان از نظر بدنی و ذهنی آماده هستند؟ آیا کادر فنی به شناخت و اشراف کافی روی تیم رسیده و فدراسیون نیز توانسته امکانات لازم را فراهم کند یا خیر؟ اینها مسائلی است که باید درباره آن صحبت و تحلیل شود.

رحیم‌پور افزود: واقعیت این است که بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به کشورمان، آن چیزی که در ورزش با آن مواجه شدیم تعطیلی مسابقات و تمرینات بود. این اتفاق چه خوشایند باشد چه نباشد رخ داد و ادامه‌دار هم شد. تأثیر این وضعیت را کاملاً در اردو و مسابقه برابر نیجریه دیدیم؛ جایی که بازیکنان از شرایط بدنی و آمادگی آرمانی فاصله داشتند و این مسئله طبیعی هم بود، چون دوری از مسابقات و تمرینات مستمر روی کیفیت فنی و بدنی تیم اثر مستقیم می‌گذارد.

دوری بازیکنان لیگ داخلی از شرایط مسابقه

کارشناس فوتبال تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی تیم ملی این است که بخش عمده بازیکنان داخلی شرایط مسابقه ندارند. تنها چند بازیکنی که در خارج از کشور بازی می‌کنند تازه مسابقاتشان به پایان رسیده اما بازیکنان لیگ داخلی مدت‌ها از فضای بازی دور بودند و این موضوع برای تیم ملی یک معضل جدی محسوب می‌شود.

مشکلات مالی و سختی برگزاری بازی‌های دوستانه

وی در ادامه گفت: برگزاری بازی تدارکاتی نیازمند منابع مالی است. خیلی از تیم‌ها برای بازی با ایران شرایط خاصی دارند و با توجه به وضعیت موجود حاضر نیستند به کشور ما بیایند؛ بنابراین باید در کشور ثالث بازی کنیم که هزینه‌های سنگینی دارد. سؤال اینجاست که این هزینه‌ها از کجا باید تأمین شود؟

رحیم‌پور خاطرنشان کرد: ما سال‌هاست با تحریم مواجه هستیم و حتی بخشی از پول‌های فوتبال ایران نیز از سوی فیفا پرداخت نشده است. از سوی دیگر، مهم‌ترین منبع درآمدی فدراسیون‌های فوتبال در دنیا حق پخش تلویزیونی و درآمدهای رسانه‌ای است؛ چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد فدراسیون‌ها از این طریق تأمین می‌شود اما در فوتبال ایران چنین درآمدی وجود ندارد.

فوتبال دنیا یک صنعت درآمدزا است؛ ما از آن محروم هستیم

وی افزود: در اروپا حتی در دوران کرونا مسابقات تعطیل نشد، چون مسائل اقتصادی برای آنها اهمیت بالایی دارد. آنها حق پخش، تبلیغات محیطی، تبلیغات روی پیراهن، اسپانسرینگ و درآمدهای جانبی متعددی دارند اما فوتبال ایران از بسیاری از این ظرفیت‌ها محروم است.

رحیم‌پور ادامه داد: فیفا بسترهای مختلفی را برای درآمدزایی فدراسیون‌ها تعریف کرده اما متأسفانه ما از بخش عمده آنها بی‌بهره هستیم. حتی کشورهایی مثل چین که چندان پایبند به قوانین کپی‌رایت هم نیستند، امکانات درآمدزایی را در اختیار فوتبالشان قرار داده‌اند اما در ایران این شرایط فراهم نشده است.

حالا زمان حمایت از تیم ملی است

کارشناس فوتبال با اشاره به شرایط فعلی تیم ملی گفت: به نظر من در مقطع فعلی باید حامی تیم ملی باشیم. انتقاد اگر قرار بود صورت بگیرد باید قبل‌تر مطرح می‌شد. الان زمان حمایت از کادر فنی، بازیکنان و تیم ملی است تا بتوانند در آرامش کارشان را انجام دهند. بعد از مسابقات می‌توان درباره عملکرد فنی، مدیریتی و نقاط ضعف و قوت صحبت و قضاوت کرد.

حتی بازی با یک تیم باشگاهی هم بهتر از بازی نکردن است

وی درباره دیدارهای تدارکاتی مقابل تیم های ملی گامبیا و مالی عنوان کرد: هنوز هم حرف و حدیث‌هایی درباره برگزاری این دو مسابقه وجود دارد اما حتی اگر تیم ملی با یک تیم باشگاهی هم بازی کند بهتر از این است که اصلاً مسابقه‌ای برگزار نشود. مهم‌ترین مسئله برای تیم ملی در شرایط فعلی بازی کردن و قرار گرفتن در فضای مسابقه است.

شرایط فعلی تیم ملی عادی نیست

رحیم‌پور تاکید کرد: ما باید بپذیریم که شرایط فعلی تیم ملی طبیعی و عادی نیست. بخشی از مشکلات سخت‌افزاری است، بخشی نرم‌افزاری و بخشی هم به مسائل حمایتی برمی‌گردد. بازیکنان تیم ملی علاوه بر اینکه نیاز به حمایت داخلی دارند، از بیرون هم تحت فشار هستند و این مسئله می‌تواند روی ذهن آنها تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.

وی افزود: در مباحث روانشناسی ورزشی همیشه گفته می‌شود یک محرک ممکن است روی دو بازیکن اثر متفاوتی داشته باشد. یک بازیکن با فشار و شعار علیه خودش انگیزه بیشتری پیدا می‌کند اما بازیکنی دیگر ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد. اینجاست که نقش کادر فنی در شناخت شرایط ذهنی بازیکنان بسیار مهم می‌شود.

آمادگی ذهنی؛ مهم‌ترین نیاز تیم ملی

رحیم‌پور اظهار داشت: در این مقطع بیش از هر چیز آمادگی ذهنی می‌تواند به تیم ملی کمک کند. بازیکنان باید از نظر روحی در شرایط خوبی قرار بگیرند و کادر فنی نیز بتواند آرامش لازم را به تیم منتقل کند.

وی افزود: در این وضعیت هر مسابقه‌ای برای تیم ملی مفید است؛ فرقی نمی‌کند حریف گامبیا باشد یا بورکینافاسو. مهم این است که تیم ملی در شرایط مسابقه قرار بگیرد و بتواند برنامه‌های تاکتیکی موردنظرش را تمرین کند.

کادر فنی دیگر زمان آزمون و خطا ندارد

این کارشناس فوتبال ادامه داد: الان دیگر زمان تست کردن بازیکنان نیست. کادر فنی باید روی برنامه‌های اصلی و ترکیب مدنظرش تمرکز کند تا تیم به هماهنگی لازم برسد. امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که تیم‌های بیشتری حاضر شوند با ایران بازی کنند تا تیم ملی بتواند آماده‌تر وارد جام جهانی شود.

شرایط فعلی با دوران کی‌روش قابل مقایسه نیست

رحیم‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: شرایطی که امروز در اختیار تیم ملی و کادر فنی فعلی قرار دارد اصلاً با دوران کارلوس کی‌روش قابل مقایسه نیست. در آن زمان امکانات، اردوها و بازی‌های تدارکاتی بیشتری در اختیار تیم ملی بود اما الان شرایط متفاوت است و باید این واقعیت را پذیرفت.

وی افزود: البته این صحبت‌ها به معنای دادن چک سفید امضا به تیم ملی نیست. کسی نمی‌گوید تیم ملی بدون توقع وارد مسابقات شود اما باید شرایط را در نظر گرفت. ضمن اینکه تعداد تیم‌های جام جهانی افزایش پیدا کرده و اگر تیم ملی از نظر ذهنی، بدنی و تاکتیکی در شرایط خوبی قرار بگیرد، شانس صعود از گروه را خواهد داشت.

مهم‌ترین انتظار؛ ارائه بهترین عملکرد ممکن

این کارشناس فوتبال در پایان گفت: شاید حتی صحبت از صعود هم خودش یک فشار مضاعف روی تیم ملی باشد. به نظر من در شرایط فعلی مهم‌ترین انتظار این است که کادر فنی، بازیکنان و مدیریت تیم ملی تمام توان خود را بگذارند و بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهند. ما موظف به انجام وظیفه و تلاش هستیم و نتیجه هرچه باشد، مهم این است که وقتی مسابقات تمام شد همه با وجدان راحت بگویند کم نگذاشتیم.

وی تصریح کرد: وقتی می‌خواهیم انتقاد کنیم باید خودمان را جای بازیکن، مربی و مدیر بگذاریم و ببینیم آیا در آن شرایط می‌توانستیم بهتر عمل کنیم یا نه. امیدوارم شرایط خوبی برای تیم ملی رقم بخورد و فوتبال ایران بتواند در جام جهانی عملکرد آبرومندانه و موفقی داشته باشد.