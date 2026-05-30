اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد لیست ۲۶ نفره تیم ملی برای جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش رسانهای تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد سرمربی تیم ملی از فرصت نهایی برای انتخاب ٢۶ مسافر جام جهانی استفاده خواهد کرد.
در پی گمانهزنیهای انجام شده مبنی بر حذف نام برخی از بازیکنان تیم ملی، بخش رسانهای تیم ملی اعلام کرد آقای امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی تا ١١ خرداد و اولتیماتوم زمانی فیفا جهت معرفی ٢۶ بازیکن نهایی، از فرصت قانونی برای ارزیابی بازیکنان حاضر در اردو استفاده خواهد کرد.
ارزیابی فنی و کامل تمامی بازیکنان از سوی کادر فنی به صورت شبانهروزی با استفاده از شیوههای نوین در حال انجام است و با استفاده از فرصت نهایی، سرمربی تیم ملی ٢۶ مسافر قطعی تیم ملی برای حضور در جام جهانی را معرفی خواهد کرد.
فدراسیون فوتبال در مورد فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخش رسانهای تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد سرمربی تیم ملی از فرصت نهایی برای انتخاب ٢۶ مسافر جام جهانی استفاده خواهد کرد.
کد مطلب 6845104
نظر شما