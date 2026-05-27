رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات ستاد بازآفرینی شهری خراسان جنوبی 

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح همزمان هشت پروژه بازآفرینی شهری استان در شهر قاین بیان کرد: اعتبارات ستاد بازآفرینی شهری خراسان جنوبی بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته، به گونه‌ای که در گذشته ۲۴ میلیارد تومان بوده طی همین ۱.۵ سال به ۵۴ میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه به همت وزارت راه و شهرسازی بیش از هفت همت اعتبار به استان خراسان جنوبی تزریق شده است‌، افزود: از ۱۷ همت اعتبار عمرانی مصوب سفر رئیس جمهور طی سال گذشته، سه همت مربوط به حوزه راه و شهرسازی است.

هاشمی با بیان اینکه بالغ بر ۸۰ درصد اعتبارات سفر در حوزه راه و شهرسازی تخصیص یافته است، گفت: پروژه دوبانده‌سازی محور بیرجند- قاین بعد از ۱۷ سال رو به اتمام است.

استاندار خراسان جنوبی نوسازی، بهسازی و بازسازی را از راهکارهای حفظ بافت‌های فرسوده دانست و گفت: این اقدامات به اشتغالزایی و ایجاد نشاط اجتماعی در محلات کمک می‌کند.