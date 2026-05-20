استاندار قزوین: تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنوذری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین با اشاره به ضرورت ثبات اشتغال در شرایط ویژه کشور، اعلام کرد: حفظ اشتغال موجود خط قرمز مدیریت استان است و در تلاش هستیم که هیچگونه تعدیل نیرویی در واحدهای تولیدی قزوین رخ ندهد و کارگران با خیال آسوده به فعالیت خود ادامه دهند.

نوذری با اشاره به خسارت‌های وارده به برخی واحدهای تولیدی در جریان جنگ تحمیلی سوم، تأکید کرد: این واحدها که در خط مقدم دفاع از اقتصاد کشور آسیب دیدهاند، نباید تنها بمانند.

وی عنوان کرد: تمام ظرفیتهای دولتی از جمله تسهیلات بازسازی و معافیتهای مالیاتی، برای بازگرداندن هرچه سریعتر این واحدها به چرخه تولید به کار گرفته خواهد شد.

استاندار قزوین در همین راستا خطاب به مدیران بانکهای استان، خواستار تسهیل فرآیندهای اعتباری و پرداخت فوری تسهیلات ویژه برای نوسازی و بازسازی واحدهای آسیبدیده شد و تصریح کرد: هرگونه بوروکراسی زائد که مانع از تزریق سریع نقدینگی به این صنایع شود، قابل پذیرش نیست. بانکها باید در این میدان حساس، پیشقدم و چابک عمل کنند.

نوذری در پایان با تأکید بر عزم جدی مدیریت استان برای حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد آرامش در بازار کار، خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد فضایی امن و بدون دغدغه برای فعالیتهای اقتصادی است تا تولیدکنندگان با اطمینان خاطر، گام‌های بلندی برای احیای رونق تولید در استان بردارند.