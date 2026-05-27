به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی، علی اکبر مزیدی با اعلام تازه‌ترین آمار تخلفات در محورهای مواصلاتی استان گفت: طی دو ماهه سال جاری، هزار و ۴۹۰ مورد تخلف اضافه‌تناژ توسط سامانه‌های هوشمند و تیم‌های نظارتی این اداره‌کل ثبت و مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی با اشاره به هدف از اجرای ثبت تخلفات اضافه‌تناژ افزود: این اقدام با هدف صیانت از ایمنی تردد، جلوگیری از تخریب روسازی راه‌ها، کاهش احتمال بروز حوادث و جلوگیری از تردد ناوگان‌های متخلف با بار مازاد بر ظرفیت مجاز انجام می‌شود.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با بیان اینکه حمل بار بیش از حد مجاز علاوه بر افزایش ریسک‌های ایمنی، سبب کاهش عمر زیرساخت‌های جاده‌ای نیز می‌شود، تأکید کرد نظارت‌ها در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.

مزیدی اعلام کرد: با توجه به تردد وسایل نقلیه باربری در استان، نظارت و کنترل در محورهای پر تخلف مانند خوسف، بیرجند و طبس با استفاده از باسکول‌های ثابت و سیار با همکاری پلیس راه در حال انجام است تا از تکرار تخلفات و خسارت به سرمایه ملی جلوگیری شود.

وی همچنین از صدور ۲۰۲ پروانه عبور بار ترافیکی طی دوماهه سالجاری خبر داد و گفت: صدور این پروانه‌ها با هدف مدیریت ایمن تردد محموله‌های بزرگ و سنگین، پیشگیری از انسداد و اختلال در ترافیک و حفظ زیرساخت‌های راه صورت می‌گیرد وتمامی محموله‌های موضوع پروانه، پیش از تردد ملزم به اخذ مجوز و رعایت مسیرهای تعیین‌شده هستند.