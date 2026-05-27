به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی در سروده جدید خود با عنوان «همیشه پرچمت بالاست ایران»، به روایت هویت تاریخی، فرهنگی و حماسی ایران پرداخته و با اشاره به چهره‌ها و نمادهای ماندگار این سرزمین، از ایران به‌عنوان نماد استقامت و ایستادگی یاد کرده است. در ادامه این شعر را می‌خوانیم:

وطن! ای پایتختِ استقامت

زبونِ واژه در وصفِ تو لاله

خیال خام اِشغالِ تو پوچه

یه ملت جان فدا داری، محاله

ابوریحان و رازی، ابن سینا

قیامِ سرخ کوچک خان تو هستی

ابومسلم، سیاوش، کاوه، آرش

خراسان، سیستان، گیلان تو هستی

بهارستانِ گل های بهشتی

نگارستانِ عشق و مهدِ عرفان

شکوه شرقی لبخندِ حافظ

شهودِ قدسی شعر خراسان

فریدونِ عدالت، کورشِ مهر!

علمدار رشید راست قامت

دژِ غیرت، بلندای حماسه

چکاد اقتدار و استقامت

وطن! ای حاج قاسم، تنگسیری

رجایی، باکری، چمران، بهشتی

صراطِ مستقیم رستگاری

رسول روشنی، خصمِ پلشتی

وطن خیلی عزیزه خاطرِ تو

به رسمِ پهلوونا، خاکِ پاتم

نمیذارم بشه یک مو کم از تو

به جونِ هر چی مَرده، جان فداتم

تو تختی هستی و بختت بلنده

سرآغازِ جوون مردی تو هستی

تنت از نیشِ دشمن پُر ز زخمه

دوای درد بی دردی تو هستی

منو با پرچم سُرخت کفن کن

که فردا پیش مولا روسفید شم

دلم می خواد برای تو بمیرم

دلم می خواد به راه تو شهید شم

کنارِ پرچمت دنیا قشنگه

سه رنگ پرچمت زیباست ایران

بلنده نام پُر مهرت به گیتی

همیشه پرچمت بالاست ایران