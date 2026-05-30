به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور روایتگری و پیام رسانی مظلومیت شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب که در اثر بمباران وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، سومین نمایشگاه عکس یک روزه یادبود این دانش آموزان در پارلمان بنگلادش برگزار شد.

محوطه مقابل پارلمان بنگلادش در داکا از مکان های دیدنی و تفریحی این شهر است و در روزهای تعطیل آخر هفته محل تجمع و گردش شهروندان داکا و مسافران شهرستانی بشمار می‌رود. از این جهت نمایشگاه‌ها و اجتماعات مختلفی در این مکان در تعطیلات آخر هفته و سایر ایام تعطیل برگزار می‌شود.

این نمایشگاه، با توجه و استقبال خوب رهگذران و گردشگران محل برگزاری روبرو شد و چند تن از خبرنگاران رسانه‌های مختلف نیز با حضور در مکان برگزاری نمایشگاه به تهیه خبر و گزارش از آن اقدام کردند.

شایان ذکر است، در روزهای گذشته دو نمایشگاه عکس دیگر از این حادثه و رخداد تاسف بار و دلخراش که افکار عمومی دنیا را به خود معطوف کرد، از سوی رایزنی فرهنگی ایران در دو مکان دیگر (مدرسه ج. ا.ایران و دانشگاه داکا) برگزار شده بود.