۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

ردپای شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب در محوطه پارلمان بنگلادش

نمایشگاه عکس یادبود دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در محوطه مقابل پارلمان بنگلادش برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور روایتگری و پیام رسانی مظلومیت شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب که در اثر بمباران وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، سومین نمایشگاه عکس یک روزه یادبود این دانش آموزان در پارلمان بنگلادش برگزار شد.

محوطه مقابل پارلمان بنگلادش در داکا از مکان های دیدنی و تفریحی این شهر است و در روزهای تعطیل آخر هفته محل تجمع و گردش شهروندان داکا و مسافران شهرستانی بشمار می‌رود. از این جهت نمایشگاه‌ها و اجتماعات مختلفی در این مکان در تعطیلات آخر هفته و سایر ایام تعطیل برگزار می‌شود.

این نمایشگاه، با توجه و استقبال خوب رهگذران و گردشگران محل برگزاری روبرو شد و چند تن از خبرنگاران رسانه‌های مختلف نیز با حضور در مکان برگزاری نمایشگاه به تهیه خبر و گزارش از آن اقدام کردند.

شایان ذکر است، در روزهای گذشته دو نمایشگاه عکس دیگر از این حادثه و رخداد تاسف بار و دلخراش که افکار عمومی دنیا را به خود معطوف کرد، از سوی رایزنی فرهنگی ایران در دو مکان دیگر (مدرسه ج. ا.ایران و دانشگاه داکا) برگزار شده بود.

زهرا اسكندری

