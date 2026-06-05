خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زهرا اسکندری: در تاریخ معاصر ایران، برخی روزها صرفاً یک تاریخ در تقویم نیستند؛ لحظه‌هایی هستند که مسیر یک ملت را تغییر می‌دهند. ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ از همان روزهاست؛ روزی که خیابان‌های ایران از حالت سکون خارج شدند و به صحنه یک خروش اجتماعی تبدیل شدند.

قیام ۱۵ خرداد به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که در پی بازداشت امام خمینی و در اعتراض به سیاست‌های دولت وقت و برنامه‌های موسوم به «انقلاب سفید» شکل گرفت. این اعتراض‌ها در شهرهای تهران، قم و ورامین به سرعت گسترش یافت و به یکی از جدی‌ترین تقابل‌های اجتماعی آن دوره تبدیل شد.

در آن روزها، خیابان دیگر فقط مسیر رفت‌وآمد نبود؛ به صحنه‌ای برای بیان اعتراض، فریاد نارضایتی و شکل‌گیری یک شکاف عمیق سیاسی تبدیل شد. برخورد نیروهای امنیتی با معترضان، این رخداد را وارد مرحله‌ای کرد که بعدها در تاریخ به‌عنوان یکی از نقاط عطف تحولات ایران شناخته شد.

انقلاب سفید؛ طرحی که جامعه را دوپاره کرد

در دی‌ماه ۱۳۴۱، مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تحت عنوان انقلاب سفید توسط حکومت وقت اعلام شد. این طرح با هدف نوسازی ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ارائه شد و در قالب یک همه‌پرسی به تصویب رسید.

اما این برنامه، به‌جای ایجاد اجماع، شکاف‌های عمیقی در جامعه ایجاد کرد. بخش‌هایی از نیروهای مذهبی و سیاسی، از جمله جبهه ملی، نسبت به ابعاد مختلف این اصلاحات واکنش نشان دادند. در میان چهره‌های مذهبی، امام خمینی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منتقدان این روند، نسبت به پیامدهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن هشدار داد.

او در سخنرانی‌ها و مواضع خود، برخی محورهای این طرح از جمله اصلاحات ارضی و اعطای حق رأی به زنان را مورد نقد قرار داد و هم‌زمان نسبت به گسترش نفوذ خارجی در ساختار کشور ابراز نگرانی کرد. این اختلاف‌ها، به‌تدریج فضای سیاسی کشور را وارد مرحله‌ای از تنش کرد که در نهایت به وقایع خرداد ۱۳۴۲ منتهی شد.

بازداشت امام خمینی و آغاز موج خیابانی

در خرداد ۱۳۴۲، با بازداشت امام خمینی، فضای سیاسی کشور وارد مرحله‌ای جدید شد. این اقدام، نه تنها باعث آرامش نشد، بلکه به‌عنوان جرقه‌ای برای شکل‌گیری موج گسترده اعتراضات در شهرهای مختلف عمل کرد. در تهران، قم و ورامین، مردم به خیابان‌ها آمدند. تجمع‌هایی که ابتدا پراکنده بود، به‌سرعت شکل سازمان‌یافته‌تری به خود گرفت و به درگیری مستقیم میان مردم و نیروهای امنیتی انجامید.

این درگیری‌ها، به‌ویژه در تهران و قم، با شدت قابل توجهی همراه بود و سرکوب گسترده معترضان، ۱۵ خرداد را به یکی از روزهای خونین تاریخ معاصر تبدیل کرد.

خیابان‌هایی که حافظه تاریخی شدند

در روزهای پس از ۱۵ خرداد، فضای کشور به‌ظاهر آرام شد، اما در عمق جامعه، یک تغییر مهم در حال شکل‌گیری بود. آنچه رخ داده بود، به‌تدریج از یک حادثه سیاسی به یک «حافظه جمعی» تبدیل شد. خیابان‌های تهران، قم و ورامین دیگر فقط مکان‌های جغرافیایی نبودند؛ به نمادهایی از اعتراض، سرکوب و آغاز یک مسیر تاریخی تبدیل شدند.

در روایت‌های بعدی، این رخداد به‌عنوان نقطه‌ای معرفی شد که در آن، جامعه ایران برای نخستین‌بار به شکل گسترده و علنی، نسبت خود را با ساختار سیاسی وقت بازتعریف کرد. بسیاری از تحلیل‌ها، ۱۵ خرداد را صرفاً یک رخداد مقطعی نمی‌دانند، بلکه آن را آغاز یک روند تاریخی می‌دانند که در نهایت به انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ منتهی شد.

در این نگاه، انقلاب نتیجه یک فرآیند طولانی از نارضایتی، اعتراض، سرکوب و بازتولید آگاهی اجتماعی بود. در این فرآیند، خیابان‌ها، مساجد، دانشگاه‌ها و بازارها به مراکز اصلی شکل‌گیری جریان اعتراضی تبدیل شدند.

در نهایت، با رهبری امام خمینی، ساختار سیاسی کشور دچار تغییر بنیادین شد و نظام جدیدی بر پایه استقلال، هویت دینی و مشارکت مردمی شکل گرفت.

آغاز یک آزمون بزرگ؛ جنگی که هشت سال طول کشید

هنوز چند سال از تثبیت ساختار جدید نگذشته بود که ایران با یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های تاریخ معاصر خود مواجه شد. حمله نظامی عراق به ایران، آغاز جنگی شد که هشت سال ادامه یافت.

جنگ ایران و عراق تنها یک درگیری مرزی نبود؛ یک جنگ تمام‌عیار بود که ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تازه‌انقلاب‌کرده را تحت فشار قرار داد. در این سال‌ها، کشور در شرایطی قرار گرفت که هم‌زمان باید با تهدید نظامی، بازسازی داخلی و تثبیت ساختار جدید مواجه می‌شد. جبهه‌ها در مرزها شکل گرفتند، اما اثر جنگ به داخل شهرها و زندگی روزمره مردم نیز کشیده شد.

در دوران جنگ، مفهوم جبهه محدود به خطوط مرزی نبود. خانه‌ها، مدارس، کارخانه‌ها و شهرها نیز به بخشی از فضای مقاومت تبدیل شدند.

هزاران نفر در این دوره جان خود را از دست دادند و به‌عنوان شهید در حافظه تاریخی کشور ثبت شدند. این دوره، به‌تدریج به یکی از مهم‌ترین مقاطع شکل‌گیری فرهنگ ایثار و مقاومت در ایران تبدیل شد.

در روایت رسمی، این جنگ نه فقط یک درگیری نظامی، بلکه یک تجربه اجتماعی گسترده از همبستگی و ایستادگی معرفی می‌شود.

پس از جنگ؛ بازسازی در دل ویرانی

با پایان جنگ، ایران وارد مرحله‌ای جدید شد؛ مرحله‌ای که در آن، بازسازی کشور به اولویت اصلی تبدیل شد. زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی نیازمند ترمیم گسترده بودند.

در این دوران، کشور تلاش کرد با تکیه بر توان داخلی، مسیر توسعه را ادامه دهد. این دوره، آغاز نوعی جدید از مقاومت بود؛ مقاومتی که نه در میدان جنگ، بلکه در عرصه ساخت‌وساز و بازسازی معنا پیدا می‌کرد.

در دهه‌های پس از جنگ، ایران با مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی و سیاسی مواجه شد. تحریم‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار خارجی، بخش مهمی از فضای این سال‌ها را شکل دادند.

با وجود این فشارها، ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور تلاش کرد با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی مسیر خود را ادامه دهد. توسعه زیرساخت‌ها، حرکت به سمت خودکفایی نسبی در برخی حوزه‌ها و تلاش برای کاهش وابستگی خارجی، به‌عنوان راهبردهای اصلی مطرح شد.

در این دوره، مفهوم «تاب‌آوری ملی» به یکی از کلیدواژه‌های اصلی تبدیل شد؛ مفهومی که تلاش می‌کرد تجربه‌های گذشته را به شرایط جدید پیوند دهد.

در سال‌های اخیر، شکل تقابل‌ها تغییر کرده است. اگر در گذشته جنگ‌ها بیشتر ماهیت نظامی مستقیم داشتند، در دوره جدید، فشارها بیشتر در قالب‌های اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای ظاهر شده‌اند.

در ادبیات رسمی داخلی، از این وضعیت به‌عنوان ادامه مسیر فشار بر ایران یاد می‌شود؛ مسیری که کشور تلاش کرده با تکیه بر تجربه‌های گذشته با آن مواجه شود. در این نگاه، تجربه جنگ هشت‌ساله به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های ذهنی و ساختاری برای مدیریت بحران‌های جدید معرفی می‌شود.

نسل‌های متوالی؛ یک مسیر، چند تجربه

از ۱۵ خرداد تا امروز، چند نسل در ایران تجربه‌های متفاوتی از بحران و تغییر را پشت سر گذاشته‌اند. نسل اول، خیابان و اعتراض را تجربه کرد. نسل دوم، جنگ را دید. نسل سوم، بازسازی را ساخت و نسل امروز، با تحریم‌ها و پیچیدگی‌های اقتصادی و جهانی و دوباره جنگ مواجه است.

اما در روایت کلان، این نسل‌ها در امتداد یک مسیر واحد دیده می‌شوند؛ مسیری که در آن «ایستادگی» و «تداوم» به‌عنوان عناصر اصلی تکرار می‌شوند.

در تمام این مسیر، نام شهدا به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی کشور حضور پررنگ داشته است. از ۱۵ خرداد تا جنگ هشت‌ساله و سال‌های پس از آن، این نام‌ها در روایت رسمی و اجتماعی تکرار شده‌اند.

در این نگاه، شهدا نه فقط متعلق به گذشته، بلکه بخشی از سرمایه معنایی و هویتی یک ملت برای ادامه مسیر معرفی می‌شوند.

اقتداری که در بحران ساخته شد

روایت ۱۵ خرداد تا امروز، روایت یک مسیر ساده و خطی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از بحران‌ها، تغییرات و بازسازی‌های پی‌درپی است. در این روایت، ایران کشوری معرفی می‌شود که از دل اعتراض به انقلاب رسید؛ از دل انقلاب وارد جنگ شد؛ از دل جنگ وارد بازسازی شد؛ و از دل تحریم‌ها مسیر ادامه حیات و توسعه را طی کرد.

این مسیر، در نگاه کلان، به‌عنوان «اقتدار ملی» تعریف می‌شود؛ اقتداری که نه در شرایط آرام، بلکه در دل بحران‌ها شکل گرفته و تثبیت شده است.

تاریخی که هنوز ادامه دارد

اگر ۱۵ خرداد را آغاز یک مسیر بدانیم، این مسیر هنوز به پایان نرسیده است. بیش از شش دهه از روزی که مردم در خیابان‌های قم، تهران و ورامین برای اعتراض به خیابان آمدند می‌گذرد، اما خیابان همچنان بخشی از حافظه جمعی ملت ایران باقی مانده است. تفاوت در این است که آن روزها خیابان محل فریاد علیه نظام حاکم بود و امروز در بزنگاه‌های تاریخی، به صحنه نمایش همبستگی ملی تبدیل می‌شود.

در این شصت‌وسه سال، ایران تنها یک جنگ را تجربه نکرده است. ملت ایران پس از انقلاب، هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشت، دهه‌ها فشار اقتصادی و تحریم را تحمل کرد و در سال‌های اخیر نیز با شکل جدیدی از تقابل و فشار خارجی روبه‌رو شد. با این حال، آنچه در تمام این سال‌ها تکرار شده، حضور مردم در صحنه و حفظ انسجام ملی در برابر تهدیدها بوده است.

اگر جنگ تحمیلی دهه شصت با صدای انفجار و آژیر شناخته می‌شد، تحریم‌ها را می‌توان جنگی دانست که بدون صدای گلوله آغاز شد. جنگی که هدف آن نه اشغال خاک، بلکه تحت فشار قرار دادن زندگی روزمره مردم بود.

در طول سال‌های گذشته، ایران با مجموعه‌ای از شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، بانکی، نفتی و تجاری روبه‌رو شد. محدودیت در فروش نفت، قطع ارتباطات بانکی، فشار بر مبادلات مالی و تلاش برای انزوای اقتصادی کشور، بخشی از این روند بود. بسیاری تصور می‌کردند این فشارها می‌تواند ایران را از ادامه مسیر بازدارد؛ اما آنچه رخ داد، شکل‌گیری نوعی تاب‌آوری ملی بود.

در این سال‌ها، مردم ایران بارها با مشکلات معیشتی، کمبود منابع، نوسانات اقتصادی و فشارهای خارجی روبه‌رو شدند، اما کشور از حرکت بازنایستاد. کارخانه‌ها به کار ادامه دادند، دانشگاه‌ها فعال ماندند، زیرساخت‌ها توسعه یافت و نسل‌های جدید وارد عرصه‌های علمی، صنعتی و فناوری شدند. این تجربه، مفهوم جدیدی از مقاومت را در تاریخ معاصر ایران شکل داد؛ مقاومتی که این بار نه در سنگرهای جبهه، بلکه در کارخانه، دانشگاه، آزمایشگاه و زندگی روزمره مردم معنا پیدا می‌کرد.

نود شب ایستادگی

امروز که بیش از ۹۰ شب از آخرین رویارویی و جنگ تحمیلی سوم می‌گذرد، هنوز می‌توان رد همان روحیه تاریخی را در جامعه مشاهده کرد. همان مردمی که روزی در ۱۵ خرداد به خیابان آمدند، همان مردمی که در سال‌های دفاع مقدس از شهرها و مرزهای خود دفاع کردند و همان مردمی که دهه‌ها فشار اقتصادی را تحمل کردند، بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس، اختلاف‌ها را کنار می‌گذارند و در برابر دشمن خارجی به وحدت می‌رسند.

شاید بزرگ‌ترین دستاورد این مسیر طولانی، همین انسجام باشد؛ انسجامی که از خیابان‌های ۱۵ خرداد آغاز شد و امروز نیز در خیابان‌های ایران دیده می‌شود. مسیری که با اعتراض به طاغوت آغاز شد، با انقلاب ادامه یافت، در جنگ تحمیلی آزموده شد، در سال‌های تحریم استحکام پیدا کرد و در مواجهه با تهدیدهای جدید نیز خود را نشان داد.

اقتدار ایران را نمی‌توان تنها در تجهیزات نظامی، دستاوردهای علمی یا شاخص‌های اقتصادی خلاصه کرد. بخش مهمی از این اقتدار، در تجربه تاریخی یک ملت نهفته است؛ ملتی که بارها در معرض بحران قرار گرفت اما از حرکت بازنایستاد.

از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا امروز، نسل‌های مختلف ایرانی در میدان‌های متفاوتی آزموده شده‌اند؛ یک نسل در خیابان، نسل دیگر در جبهه، نسلی در بازسازی کشور و نسلی در مقابله با فشارهای اقتصادی. حاصل این تجربه مشترک، شکل‌گیری سرمایه‌ای به نام «اعتماد به توان عبور از بحران» است؛ سرمایه‌ای که شاید مهم‌ترین پشتوانه ایران در برابر چالش‌های آینده باشد.