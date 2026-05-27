به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمودزاده، با اشاره به افزایش بیماری‌های منتقله از راه آب و غذا در جهان گفت: بیماری‌های منتقله از آب و غذا یکی از مهم‌ترین مشکلات سلامت عمومی در دنیا به شمار می‌روند و روندی رو به رشد دارند.

وی افزود: بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، سالانه حدود ۲۰۰ میلیون نفر در جهان به این بیماری‌ها مبتلا می‌شوند و به طور تقریبی از هر ۱۰ نفر، یک نفر در اثر مصرف غذای آلوده دچار بیماری‌های ناشی از آب و غذای ناسالم می‌شود.

محمودزاده با بیان اینکه کودکان بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر این بیماری‌ها دارند، اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد موارد ابتلا مربوط به کودکان است و این موضوع اهمیت رعایت اصول بهداشتی را دوچندان می‌کند.