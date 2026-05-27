پایان برداشت بیش از ۶ هزار تن محصول گوجه سبز از باغات ابرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد هوشمند با اشاره به برداشت بیش از ۶ هزار تن محصول گوجه سبز از باغات ابرکوه، سطح زیر کشت این محصول در شهرستان را ۵۰۰ هکتار عنوان کرد.

وی افزود: عملکرد این محصول ۱۰تا ۱۲ تن در هکتار است که برداشت آن از نیمه فروردین ماه آغاز و هم اکنون نیز، روزهای پایانی را طی می‌کند.

هوشمند ادامه داد: سطح زیر کشت محصولات باغی این شهرستان بالغ بر ۹ هزار هکتار است که ۵۰۰ هکتار آن زیر کشت محصول گوجه سبز قرار دارد.

وی، اظهار کرد: ۳۰۰ هکتار از سطح زیر کشت این محصول در دهستان فراغه و مابقی آن نیز در نقاط دیگر شهرستان است که به دلیل کیفیت بالای آن، بازار خوبی را در سطح کشور دارا است و برای بهره برداران نیز صرفه اقتصادی بالایی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: گوجه سبز ابرقوئی ارمغان دستان پرتلاش کشاورزان این خطه کویری استان یزد است که با طعم منحصر به فردی که دارد، زبانزد خاص و عام است.