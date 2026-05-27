استفاده از فناوری‌ های نوین برای حفظ ذخایر ژنتیکی آزادماهیان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رستم‌پور بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزادماهیان شهید باهنر، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان این مرکز، بر اهمیت راهبردی آن در صیانت از ذخایر ژنتیکی گونه‌های ارزشمند آزادماهیان و نقش آن در تأمین امنیت زیستی منابع آبزی تأکید کرد.

رستم‌پور ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان مرکز شهید باهنر، بر اهمیت راهبردی این مرکز در صیانت از ذخایر ژنتیکی گونه‌های ارزشمند آزادماهیان و نقش آن در تأمین امنیت زیستی منابع آبزی تأکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از برنامه‌های پژوهشی و اجرایی، تقویت زیرساخت‌های فنی و تجهیزاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در راستای تحقق اهداف کلان شیلاتی استان مازندران تأکید نمود.

نیما حسین زاده مدیرکل شیلات مازندران نیز در این نشست بر آمادگی استان برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در مرکز شهید باهنر تأکید کرد و خواستار حمایت‌های بیشتر سازمانی در حوزه تجهیز و ارتقای زیرساخت‌ها شد.

در جریان این بازدید، روند فعالیت‌ها، امکانات، زیرساخت‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت و احیای ذخایر ژنتیکی آزادماهیان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، آخرین دستاوردها، ظرفیت‌ها، چالش‌های موجود و راهکارهای عملیاتی برای ارتقای سطح حفاظت، بازسازی و بهره‌وری در این مرکز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.