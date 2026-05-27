به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ظهر چهارشنبه در این آیین با اشاره به توسعه فضای کتابخانه‌ای و فعالیت‌های کتابخوانی، بر ضرورت پویایی، بازطراحی و بازسازی فضای کتابخانه‌ها در مناطق کمتر برخوردار و ارائه خدمات نوین در کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد.

آزاده نظربلند، بازگشایی این بنای ارزشمند را گامی در مسیر تحقق عدالت فرهنگی توصیف کرد و گفت: کتابخانه مصلحیان اکنون فراتر از فضایی برای امانت کتاب، با بازطراحی جدید به یک کانون پویای فرهنگی تبدیل شده است.

وی گفت: اولویت ما در دوره جدید، ارتقای کتابخانه‌های واجد ارزش تاریخی به مراکز چندمنظوره است تا ضمن صیانت از هویت بومی و میراث معماری، خدماتی نوین و متناسب با نیازهای روز نسل جوان و پژوهشگران ارائه شود و پیوندی عمیق میان سنت و دانش نوین در این بستر فرهنگی شکل بگیرد.

کتابخانه عمومی مصلحیان که در بنایی تاریخی متعلق به دوره قاجار مستقر است، با حضور جمعی از مسئولان استانی و مدیران ارشد نهاد، بازگشایی شد.