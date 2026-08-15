به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه عمومی حکیم فردوسی کلشتر رودبار صبح شنبه با حضور آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، هادی حق شناس استاندار گیلان، وحید پورحضرت فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان رودبار و جمعی از مدیران ارشد استانی و شهرستانی، رسماً بازگشایی شد.

این کتابخانه که پیشتر دارای بنایی فرسوده و قدیمی بود، با متراژ ۱۹۵ متر مربع و با حمایت یک خیر محلی، از نو بازسازی شده است. فضای جدید شامل مخزن، بخش ویژه کودک و سالن مطالعه مناسب برای علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه در منطقه کلشتر طراحی شده است.

«آزاده نظربلند» دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز در این آیین، بر تداوم حمایت‌های نهاد از پروژه‌های کتابخانه‌سازی در مناطق محروم تأکید کرد و گفت: عدالت فرهنگی، محور اصلی برنامه‌های نهاد است و بازگشایی این کتابخانه با مشارکت خیرین، نشان از عزم جدی برای گسترش دسترسی به کتاب در سراسر کشور دارد.

«هادی حق شناس» استاندار گیلان در حاشیه این مراسم با اشاره به نقش خیرین در توسعه عدالت فرهنگی، اظهار کرد: حمایت خیرین محلی، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ مطالعه و دسترسی عادلانه همه اقشار به منابع کتابخانه‌ای است و این پروژه نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت مردمی در حوزه فرهنگی محسوب می‌شود.

گفتنی است، عملیات عمرانی این پروژه با هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال توسط خیر محلی تأمین شده و تجهیز کتابخانه نیز با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال از سوی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان انجام گرفته است.