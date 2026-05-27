محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از گزارش‌های مردمی مبنی بر پرداخت مبالغی به پزشکان و جراحان اظهار کرد: دریافت هر مبلغی تحت هر عنوانی همانند هزینه پرسنل اتاق عمل و غیره توسط پزشکان و جراحان غیرقانونی است و بیمار فقط باید طبق فاکتور بیمارستان مبالغ را بپردازد.

وی با اشاره به اینکه مبالغ هر دوره درمان در فاکتور بیمارستان ها به صورت شفاف و واضح بیان شده است، ابراز کرد: اگر هر یکی از شهروندان کاشانی به دلیل شرایط خاص مجبور به پرداخت مبالغی به پزشکان و جراحان شوند می توانند با گزارش آن و ارائه مستندات مبلغ پرداختی را باز پس بگیرند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه سامانه تلفنی ۱۹۰ برای دریافت گزارش های مردمی در این زمینه وجود دارد، خاطرنشان کرد: همچنین یکی دیگر از راه های شکایت در این حوزه مراجعه حضوری به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان واقع در خیابان بهشتی روبروی سپاه است.

وی با بیان اینکه تا شکایتی صورت نگیرد امکان پیگیری از طرف دانشگاه علوم پزشکی نیست، تصریح کرد: در صورت ثبت شکایت مراتب سریع از طرف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان پیگیری می شود ولی اگه فردی این مبالغ را بدهد و شکایت نکند امکان پیگیری از طرف دانشگاه وجود ندارد.

فاضل با بیان اینکه حتی مواردی بوده است که مبالغ دریافت شده توسط پزشکان به بیماران عودت داده شده است، گفت: در دادگستری هم برای احقاق حق خود باید شکایت کرد تا امکان رسیدگی وجود داشته باشد پس برای اینکه دانشگاه بتواند به این موضوعات ورود کند باید شکایت ثبت شود.