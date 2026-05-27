به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دیّر بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم، ضمن گرامیداشت فلسفه عید سعید قربان، این مناسبت را نماد ایثار، فداکاری و تسلیم در برابر اراده الهی دانست.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی با اشاره به مشکلات اقتصادی و دشواری‌های معیشتی در تأمین مواد غذایی به ویژه در اقشار کم برخوردار جامعه، بیان کرد: عید قربان تنها یک سنت تاریخی از حضرت ابراهیم (ع) نیست، بلکه درسی بزرگ برای پیوند میان عبادت الهی و خدمت به خلق است.

امام جمعه دیّر با تأکید بر لزوم توجه ویژه به نیازمندان در این ایام تصریح کرد: همان‌طور که نماز عید قربان نماد توجه به خداست، قربانی کردن و توزیع آن میان نیازمندان نیز نمود عینی توجه به بندگان خداست. امیدواریم با استمرار این سنت حسنه، شاهد کاهش آلام اقشار آسیب‌پذیر باشیم.

وی در پایان از تمامی خیرین و افراد توانمندی که با مشارکت در این امر خیر، یاری‌گر نیازمندان جامعه هستند، قدردانی کرد.

حمایت از ۲ هزار و ۸۲ خانوار در شهرستان دیر

رئیس کمیته امداد شهرستان دیّر، نیز با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی عید قربان برای دستگیری از اقشار کم‌برخوردار اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی کمیته امداد در این ایام، استفاده از فرصت عید قربان برای تأمین پروتئین مورد نیاز خانواده‌های نیازمند است.

سیدعلی حسینی با اشاره به حمایت از ۲ هزار و ۸۲ خانوار در این شهرستان افزود: در همین راستا، رایزنی‌های متعددی با خیرین، حامیان طرح اکرام و شرکت‌های فعال در منطقه صورت گرفته است تا با بهره‌گیری از توان آنان، گوشت قربانی میان این خانواده‌ها توزیع شود.

حسینی همچنین بر رعایت موازین بهداشتی در این طرح تأکید کرد و گفت: فرآیند ذبح و توزیع قربانی با نظارت دقیق و همکاری اداره دامپزشکی و شهرداری، در چارچوب کامل بهداشتی انجام می‌شود.