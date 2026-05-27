علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ایستگاه آتشنشانی کوی کوثر اراک ، گامی مهم در جهت تضمین امنیت و آسایش خاطر ساکنان این منطقه است و بنیاد مسکن با افتخار این پروژه را به سرانجام رسانده است.
وی افزود: توسعه زیرساختهای شهری و خدمت رسانی به مردم، همواره در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد و ما تمام ظرفیتها را برای تحقق این امر به کار گرفته ایم.
مدیر کل بنیاد مسکن استان مرکزی گفت:این پروژه که با هدف ارتقای سطح ایمنی و خدمات رسانی به شهروندان به بهرهبرداری رسید، با صرف هزینهای بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.
عسگری بیان کرد: این پروژه با زیربنای بیش از یک هزار و ۷۶ متر مربع در دو طبقه و همکف، بر روی زمینی به مساحت ۲ هزار و ۳۸۶متر مربع احداث شده است. وی بیان کرد: زمین این پروژه به صورت رایگان واگذار شده و هزینههای اجرایی آن ۲ هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
نظر شما