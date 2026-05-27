انفجار گاز یک کیوسک اغذیه‌ فروشی در رشت؛ یک نفر مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مومنی از وقوع انفجار گاز در یک کیوسک اغذیه‌فروشی در بلوار شهید انصاری، مقابل ایستگاه ۴ آتش‌نشانی خبر داد و با اشاره به اعزام سریع تیم عملیات مهار آتش به محل حادثه، اظهار کرد: آتش‌نشانان بلافاصله نسبت به مهار آتش و ایمن‌سازی سیلندرهای گاز اقدام کردند.

مومنی با بیان اینکه علت حادثه نشت گاز از سیلندر بوده است، تصریح کرد: این نشت گاز موجب انفجار مهیب همراه با آتش‌سوزی شد که متأسفانه آسیب دیدگی مردی حدوداً ۴۵ ساله را نیز در پی داشت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت خاطرنشان کرد: فروشنده کیوسک که از ناحیه دست دچار مصدومیت شده بود، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی در استفاده از سیلندرهای گاز، در صورت مشاهده هرگونه نشتی، بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.