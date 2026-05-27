به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی اظهار کرد: در ساعت ۲۲:۲۹ شب گذشته، ۵ خردادماه، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف و حریق دو خودروی پژو ۴۰۵ و زانتیا در کیلومتر ۲۸ آزادراه زنجان-تبریز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه نوآوران شهرستان زنجان به محل حادثه اعزام شدند. ارزیابیهای اولیه نشان داد که این تصادف منجر به جان باختن یک نفر و مصدومیت ۴ نفر شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان در ادامه خاطرنشان کرد: نجاتگران هلالاحمر با همکاری عوامل آتشنشانی اقدام به اطفای حریق کردند و پس از خارج کردن مصدومان، آنها را جهت انتقال به مراکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.
