تیم فوتبال «شناور سازی قشم» مغلوب میهمان خود شد

به گزارش خبرنگار مهر،تیم فوتبال شناورسازی قشم در هفته بیستوهفتم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور شامگاه سهشنبه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان سایپا تهران بود که در پایان با نتیجه ۲ بر یک برابر این تیم شکست خورد.
شاگردان فرشاد پیوس که برای بهبود جایگاه خود در جدول ردهبندی به دنبال کسب امتیاز از این دیدار خانگی بودند، در نیمه نخست با گل رضا میرزاییان در دقیقه ۳۰ از حریف عقب افتادند.
در نیمه دوم نیز سایپا به بازی برتر خود ادامه داد و سامان محرابیزاده در دقیقه ۶۲ گل دوم میهمان را به ثمر رساند تا کار برای نماینده هرمزگان دشوارتر شود.
با این حال شناورسازی قشم دست از تلاش نکشید و هادی دهقانی بازیکن بومی این تیم در دقیقه ۶۹ یکی از گلهای خورده را جبران کرد. حملات میزبان در ادامه و در هفت دقیقه وقتهای تلفشده نیز ثمری نداشت تا این دیدار با برتری ۲ بر یک سایپا به پایان برسد.
قضاوت این مسابقه را سیدرضا مهدوی بر عهده داشت و مرتضی هوشیار و محسن عباسی به عنوان کمکداور وی را همراهی کردند. همچنین محسن مرادیان داور چهارم و یوسف اطمینان ناظر مسابقه بودند.
شناورسازی قشم با این شکست ۲۴ امتیازی باقی ماند و با وجود حفظ رتبه چهاردهم جدول تنها یک امتیاز با تیمهای انتهای جدول فاصله دارد،موضوعی که زنگ خطر سقوط را برای نماینده فوتبال هرمزگان در هفتههای پایانی لیگ به صدا درآورده است.
نماینده هرمزگان در هفته آینده رقابتها باید در دیداری حساس و دشوار خارج از خانه به مصاف نساجی مازندران، صدرنشین مسابقات برود.
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