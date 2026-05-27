پیروزی خانگی پالایش نفت بندرعباس مقابل فرد البرز

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه ۶ خرداد ماه ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان تقابل تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و فرد البرز بود. در این دیدار که از سری مسابقات هفته بیست و ششم لیگ یک (آزادگان) برگزار شد، نماینده هرمزگان موفق شد با نتیجه یک بر صفر مهمان خود را با شکست بدرقه کند.

‌تک گل سرنوشت‌ساز این مسابقه را پیمان میری در دقیقه ۴۴ برای زردپوشان بندرعباسی به ثمر رساند تا شاگردان ابراهیم صادقی با برتری به رختکن رفته و در نهایت ۳ امتیاز شیرین این بازی خانگی را مال خود کنند.

‌پالایش نفت بندرعباس با کسب این پیروزی، جمع امتیازات خود را به عدد ۳۲ رساند و جایگاه نهمی خود را در جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال ایران تثبیت کرد.

‌ابراهیم صادقی برای این مسابقه از ترکیب ایمان صادقی، اسماعیل پور درویش، سید جلال عبدی، عبدالعظیم گوگ، مهیار جباری، پیمان میری، فرشاد اسدی، حسین دریوشی، محمد رضا کوشکی، پیمان رنجبری و علی زارع استفاده کرد.

‌گفتنی است، تیم پالایش نفت بندرعباس در ادامه رقابت‌ها و در هفته بیست و هفتم روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ماه از ساعت ۱۸:۱۵ در یک دیدار خارج از خانه به مصاف پارس جنوبی جم بوشهر خواهد رفت.