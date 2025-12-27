  1. استانها
پنجمین برد پالایش نفت بندرعباس مقابل سایپا تهران

بندرعباس_تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ دسته اول فوتبال کشور برابر سایپا تهران صاحب برتری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان ابراهیم صادقی عصر امروز (۶ دی) در چارچوب هفته هفدهم این پیکارها، در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید.

پیمان رنجبری و بلال میرزا علی برای پالایش نفت بندرعباس گلزنی کردند.

تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۱ امتیاز بصورت موقت در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار گرفت.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم شناور سازی قشم در آخرین بازی نیم فصل نخست روز دوشنبه (۸ دی) مهمان هوادار تهران است.

تیم شناور سازی قشم با ۱۱ امتیاز در مکان شانزدهم جدول قرار دارد.

