کریمی: ذبح قربانی در عید قربان بوشهر با نظارت کامل انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین کریمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص نظارت های بهداشتی و شرعی انجام شده در روز عید قربان عنوان کرد: در جریان اجرای طرح نظارت بهداشتی و شرعی به مناسبت عید سعید قربان، عملیات نظارت بر ذبح ۱۱۳ رأس دام در کشتارگاه صنعتی «گرمسیرگوشت» بوشهر، با حضور جمعی از مقامات استانی انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر گفت: با انجام ذبح دام در تنها کشتارگاه صنعتی استان تمامی مراحل ذبح با رعایت دقیق پروتکل‌های سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفت.

وی افزود: یکی از اقدامات کلیدی در این کشتارگاه، نگهداری لاشه‌ها در بخش «پیش‌سرد» به مدت ۲۴ ساعت کامل است. این فرآیند علمی با هدف ارتقای سطح بهداشت، افزایش کیفیت گوشت و مهم‌تر از همه، پیشگیری از بیماری‌های منتقله از دام به انسان، از جمله بیماری خطرناک «تب کریمه کنگو» (CCHF)، الزامی است.

کریمی اشاره کرد : جهت تضمین سلامت محصول تا لحظه مصرف، مقرر شد تمامی گوشت‌های تولیدی از طریق خودروهای مجهز به سیستم سردخانه و یخچال‌دار به مقصد مراکز توزیع و خیریه‌ها منتقل شوند. این زنجیره سرد، نقش حیاتی در حفظ کیفیت، بو و بافت گوشت و جلوگیری از فساد میکروبی ایفا می‌کند تا گوشت سالم و باکیفیت در نهایت به دست نیازمندان و خانواده‌های برسد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر افزود: همزمان، اکیپ سیار نظارت بهداشتی و شرعی نیز با پایش مستمر سطح شهر، وظیفه تضمین سلامت پروتئین‌های مصرفی مردم را در تمامی نقاط شهرستان بر عهده داشنتد.

وی گفت: در این فرآیند جمعی از مقامات از جمله نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل کمیته امداد استان و مسئولین ارشد دامپزشکی، سرپست اداره نظارت بر بهداشت عمومی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان همچنین سرپرست اداره دامپزشکی و رئیس کمیته امداد شهرستان بوشهر حضور داشتند.