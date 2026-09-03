به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه بینالمللی اینوتکس ۲۰۲۶ در جمع خبرنگاران، ضمن تقدیر از تلاشهای برگزارکنندگان این رویداد، وضعیت زیستبوم فناوری کشور و آخرین تحولات تقنینی حوزه هوش مصنوعی را تشریح کرد.
تابآوری ملی؛ محصول روحیه امید در نسل جوان
طاهری در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط خاص کشور و تقابل جریانات امنیتی و توسعهای، اظهار داشت: در شرایطی که کشور با چالشهای خاصی روبهروست، رویکرد عمومی معمولاً معطوف به بقا و کارهای روزمره است تا توسعه و آیندهنگری؛ اما آنچه در این نمایشگاه مشاهده کردم، خلاف این روند بود. نسل جوان و «گامدومیها» با وجود درگیریهای اخیر کشور، با انگیزهای بهمراتب بیشتر از سالهای گذشته گرد هم آمدهاند.
وی با بیان اینکه این جوانان با رصد دقیق مشکلات کشور و ارائه راهکار، روحیه امید را به نمایش گذاشتهاند، افزود: «این شرکتهای کوچک و بزرگ با چنان روحیهای فعالیت میکنند که میتوان با قاطعیت گفت با وجود چنین سرمایههای انسانی، هیچ دشمنی نمیتواند ایران را از مسیر پیشرفت بازدارد.»
تصویب قانون هوش مصنوعی؛ ساختارمند شدن راهبری کشور
نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس در ادامه خبر از نهایی شدن قانون هوش مصنوعی داد و گفت: خوشبختانه با طی شدن فرآیندهای قانونی و رفت و برگشتهای صورتگرفته با هیئت عالی نظارت، قانون هوش مصنوعی دو روز قبل نهایی شد و کشور اکنون دارای قانون مشخص و مدون در این حوزه است.
وی تأکید کرد: مهمترین دستاورد این قانون، ایجاد ساختار مشخص برای راهبری هوش مصنوعی در سطح کلان کشور است. در مواد مختلف این قانون، بار اصلی مسئولیت بر دوش بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان گذاشته شده است. همچنین در این قانون، سازوکارهایی برای دسترسی بخش خصوصی به دادههای دولتی و عمومی در حوزه هوش مصنوعی پیشبینی شده است.
طاهری با اشاره به حمایتهای پیشبینی شده در این قانون گفت: وزارت ارتباطات بهعنوان متولی اصلی، مسئولیت فراهمسازی زیرساختهای هوش مصنوعی را بر عهده گرفته است. همچنین تمامی حمایتهای مقرر در «قانون جهش تولید دانشبنیان»، به شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز تعمیم یافته است.
وی افزود: در حوزه بینالملل نیز قانون به تعاملات، تبادل داده و پروژههای مشترک پرداخته است، چرا که اعتقاد داریم ارتباط با کشورهای دیگر میتواند آوردههای استراتژیک برای کشور داشته باشد.
نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس با اشاره به لایههای حفاظتی قانون گفت: دو دغدغه مهم را در سازمان پیشبینی کردیم؛ نخست مطالعه لایههای بنیادین و عمیق برای آیندهنگری، تا از ظهور مسائل نوظهور و غافلگیری کشور جلوگیری شود. دوم مدیریت مخاطرات؛ چرا که هوش مصنوعی در کنار فرصتها، میتواند آسیبزا باشد که این موضوع نیز تحت مدیریت دقیق قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به تکالیف دانشگاهها تصریح کرد: وزارتخانههای علوم، آموزش و پرورش و بهداشت مکلف شدهاند تا تکالیف مشخصی را در حوزه تربیت نیروی انسانی و بهرهگیری از ظرفیت اساتید دانشگاه انجام دهند.
پایان موازیکاری؛ سازمان ملی هوش مصنوعی متولی اصلی است
طاهری در پاسخ به سوالی درباره نقش سازمان ملی هوش مصنوعی و تداخل آن با ستادهای معاونت علمی اظهار داشت: با تصویب این قانون، ما صاحب «سازمان ملی هوش مصنوعی» هستیم که زیر نظر مستقیم رئیسجمهور فعالیت میکند. اگر ستادهایی در دستگاههای دیگر (مانند معاونت علمی) تکالیفی داشتهاند که با وظایف این سازمان همپوشانی دارد، آن تکالیف باید متوقف شود. راهبر اصلی در این حوزه، سازمان ملی هوش مصنوعی خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: معاونت علمی نهادی است که هزاران مسئله (از نانو و کوانتوم تا میکروالکترونیک) را تسهیلگری میکند، اما هوش مصنوعی نیازمند متولی است که بهصورت شبانهروزی و متمرکز روی آن وقت بگذارد تا به هدف تعیینشده توسط مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی جهان دست یابیم.
طاهری در پایان درباره فضای مجازی و هوش مصنوعی برای کودکان گفت: اگرچه قانون فعلی اشاره مستقیمی به جزئیات این حوزه ندارد، اما به سازمان ملی هوش مصنوعی اختیارات لازم داده شده تا آییننامههای اختصاصی برای فضای مجازی و هوش مصنوعی ویژه کودکان و نوجوانان تدوین و در دولت تصویب کند تا در سراسر کشور اجرایی شود.
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