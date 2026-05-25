۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۶

نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی بوشهر بر سلامت گوشت در عید قربان

بوشهر- سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر از تدوین برنامه بازرسی نظارت بهداشتی و شرعی بر سلامت گوشت دام‌های ذبح شده در روز عید قربان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین کریمی صبح دوشنبه در بازدید از کشتارگاه از برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت فرآیند ذبح و توزیع دام‌های قربانی در ایام عید سعید قربان خبر داد و اظهار کرد: این جلسه با حضور مدیریت کشتارگاه برگزار و مقرر شد عملیات کشتار در روز عید قربان انجام شود.

وی افزود: دام‌ها در روز پیش از عید قربات تحویل کشتارگاه خواهند شد و لاشه‌ها نیز پس از بازرسی‌های تخصصی و گذراندن دوره ۲۴ ساعته جمود نعشی و سالم سازی در بخش «پیش‌سرد» کشتارگاه، توسط خودروهای یخچال‌دار مجهزِ کشتارگاه جهت تحویل به مراکز خیریه و نیازمندان، توزیع خواهند شد.‌

کریمی یادآورشد: در عملیات بازرسی و نظارت بهداشتی و شرعی بر گوشت دام‌های ذبح شده در عید قربان سال گذشته هم مجموعاً ۱۵۶ رأس گوسفند و بز و چهار رأس گاو تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی شهرستان بوشهر، با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و شرعی کشتار شده‌اند.

