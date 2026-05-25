نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی بوشهر بر سلامت گوشت در عید قربان

به گزارش خبرنگار مهر، امین کریمی صبح دوشنبه در بازدید از کشتارگاه از برنامهریزی دقیق برای مدیریت فرآیند ذبح و توزیع دامهای قربانی در ایام عید سعید قربان خبر داد و اظهار کرد: این جلسه با حضور مدیریت کشتارگاه برگزار و مقرر شد عملیات کشتار در روز عید قربان انجام شود.
وی افزود: دامها در روز پیش از عید قربات تحویل کشتارگاه خواهند شد و لاشهها نیز پس از بازرسیهای تخصصی و گذراندن دوره ۲۴ ساعته جمود نعشی و سالم سازی در بخش «پیشسرد» کشتارگاه، توسط خودروهای یخچالدار مجهزِ کشتارگاه جهت تحویل به مراکز خیریه و نیازمندان، توزیع خواهند شد.
کریمی یادآورشد: در عملیات بازرسی و نظارت بهداشتی و شرعی بر گوشت دامهای ذبح شده در عید قربان سال گذشته هم مجموعاً ۱۵۶ رأس گوسفند و بز و چهار رأس گاو تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی شهرستان بوشهر، با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و شرعی کشتار شدهاند.
