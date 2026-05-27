غلامی: امروز وظیفه همه حرکت دقیق بر مدار امر رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم مشهد با هشدار نسبت به بازی در زمین جنگ روانی دشمن، اظهار کرد: دشمن با استفاده از دروغ‌های خارق‌العاده و اتهام‌زنی به مسئولان و فرماندهانی که عمر خود را در جبهه‌ها گذرانده‌اند، به دنبال شکستن اتحاد ماست. امروز وظیفه ما حفظ وحدت و حرکت دقیق بر مدار امر رهبری است؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به پایداری شبانه روزی مردم در صحنه، به تبیین سه سوال کلیدی پیرامون نصرت الهی بر اساس آیات قرآن کریم پرداخت.

وی با استناد به کلام امام خمینی (ره) مبنی بر برتری این امت بر امت زمان رسول‌الله (ص) و امیرالمومنین (ع)، اظهار کرد: در زمان پیامبر و حضرت علی (ع)، مردم به بهانه‌های مختلف از جمله گرما و سرما از جهاد شانه خالی می‌کردند؛ اما ملت ایران با یک کلام امام و رهبری، در طول هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در تمامی عرصه‌های مقاومت، قاطعانه ایستادگی کردند.

غلامی به مقایسه جریان غدیر و وفاداری ملت ایران پرداخت و افزود: در غدیر خم ۱۲۰ هزار نفر با امیرالمومنین بیعت کردند اما تنها ۷۰ روز بعد، همه چیز را انکار کردند. در مقابل، ملت ایران پس از رحلت امام راحل و در حوادث مختلف، بیعت خود را با رهبری جدید حفظ کردند و اجازه ندادند واقعه کوفه و مدینه تکرار شود.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به این سوال که نصرت خدا چه زمانی فرامی‌رسد، با استناد به سوره بقره و یوسف (ع) گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید که اقوام پیشین چنان دچار سختی و لرزه (زلزال) شدند که حتی پیامبران هم پرسیدند یاری خدا کجاست؟ سنت الهی این است که وقتی کارد به استخوان رسید، نصرت غریب و نزدیک خدا فرا می‌رسد. ما نباید بر اساس ذهنیت خود برای خدا تعیین تکلیف کنیم، بلکه باید بدانیم خدا کار خود را بلد است.