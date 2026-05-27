طرح نظارتی بر عرضه دام همزمان با عید قربان در مشهد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان نجاری مقدم اظهار کرد: با تمهیدات ویژه برای حفظ انضباط و سلامت عمومی در روز عید سعید قربان، نظارت دقیق بر فرآیند عرضه و ذبح دام انجام شد و از فعالیت واحدهای غیرمجاز در سطح شهر جلوگیری شد.

درمدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد: جریان کنترل، نظارت و جلوگیری از ذبح دام غیرمجاز، با هدف پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و حفظ سیمای بصری شهر، ۵ اکیپ گشت مشترک با همکاری شهرداری، شبکه دامپزشکی و مرکز بهداشت و درمان تشکیل شد.

وی گفت: در پی این اقدامات، از استقرار بیش از ۲۰ مرکز غیرمجاز موقت عرضه دام در محدوده معابر شهری جلوگیری به عمل آمد و به مراکز مجاز و تحت نظارت هدایت شدند.

نجاری مقدم بیان کرد: کارشناسان ما از روزهای گذشته بالغ بر ۴۵ محل مستعد تخلف را شناسایی کرده بودند که با صدور اخطاریه‌های قانونی، خوشبختانه تمامی این واحدها در روز عید غیرفعال بودند و همکاری لازم را با مجموعه شهرداری داشتند.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: در راستای حفظ انضباط شهری، بالغ بر ۱۰۰ مورد کارتن‌نوشته، بنر و اقلام تبلیغاتی غیرمجاز که برای عرضه دام در نقاط غیرمجاز نصب شده بود، از سطح شهر جمع‌آوری شده است.

وی افزود: تمامی این اقدامات با هدف جلوگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و جلوگیری از آلودگی محیط زیست شهری انجام شده است. از شهروندان درخواست داریم برای حفظ سلامت و انجام هرچه بهتر سنت حسنه قربانی خرید و ذبح دام خود را از مراکز عرضه و ذبح مجاز و بهداشتی دام تهیه کنند.