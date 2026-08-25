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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

کانون بیماری های طیور خراسان رضوی ۱۵ درصد کاهش یافت

کانون بیماری های طیور خراسان رضوی ۱۵ درصد کاهش یافت

مشهد- مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: آمار ثبت شده در سامانه های مختلف دامپزشکی، حکایت از کاهش ۱۵ درصدی کانون بیماری های دامی در خراسان رضوی را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جوادی نژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صنعت طیور خراسان رضوی به عنوان صنعتی مولد با گردش اقتصادی و اشتغالزایی بالا نقشی مهم در حوزه های اقتصاد و سلامت داشته و عامل مهمی در ثبات پایداری امنیت غذایی منطقه است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: بیماری های مشترکی نظیر؛ آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در صورت عدم کنترل می تواند باعث خسارات بالا در جمعیت طیور شده و حتی تبعات سیاسی و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد و در همین راستا ضمن انجام مراقبت فعال و ۱۴ هزار بازدید تخصصی در جهت رصد این بیماری توسط گروه های کارشناسی دامپزشکی بیش از ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار قطعه طیور واجد شرایط تحت پوشش عملیات واکسیناسیون و ایمن سازی قرار گرفته اند به نحوی که هیچ کانون فعالی از این بیماری از ابتدای سال مشاهده نشده و پایداری این شرایط نیازمند همراهی پرورش دهندگان طیور و کلیه فعالان صنعت طیور است.

وی گفت: بررسی های دامپزشکی استان نشان می دهد در بیماری های خاص صنعت طیور نظیر؛ برونشیت عفونی، گامبورو، نیوکاسل و آنگارا بین ۱۰ تا ۳۳ درصد کاهش کانون بیماری را شاهد هستیم.

جوادی نژاد افزود: استان خراسان رضوی دارای ۱۷۶۲ واحد مرغ گوشتی به ظرفیت تولید سالانه ۳۵ میلیون قطعه و ۲۶۲ واحد مرغداری مرغ تخم گذار به ظرفیت ۱۲ میلیون قطعه است.

کد مطلب 6927310

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