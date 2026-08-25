کانون بیماری های طیور خراسان رضوی ۱۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جوادی نژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صنعت طیور خراسان رضوی به عنوان صنعتی مولد با گردش اقتصادی و اشتغالزایی بالا نقشی مهم در حوزه های اقتصاد و سلامت داشته و عامل مهمی در ثبات پایداری امنیت غذایی منطقه است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: بیماری های مشترکی نظیر؛ آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در صورت عدم کنترل می تواند باعث خسارات بالا در جمعیت طیور شده و حتی تبعات سیاسی و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد و در همین راستا ضمن انجام مراقبت فعال و ۱۴ هزار بازدید تخصصی در جهت رصد این بیماری توسط گروه های کارشناسی دامپزشکی بیش از ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار قطعه طیور واجد شرایط تحت پوشش عملیات واکسیناسیون و ایمن سازی قرار گرفته اند به نحوی که هیچ کانون فعالی از این بیماری از ابتدای سال مشاهده نشده و پایداری این شرایط نیازمند همراهی پرورش دهندگان طیور و کلیه فعالان صنعت طیور است.

وی گفت: بررسی های دامپزشکی استان نشان می دهد در بیماری های خاص صنعت طیور نظیر؛ برونشیت عفونی، گامبورو، نیوکاسل و آنگارا بین ۱۰ تا ۳۳ درصد کاهش کانون بیماری را شاهد هستیم.

جوادی نژاد افزود: استان خراسان رضوی دارای ۱۷۶۲ واحد مرغ گوشتی به ظرفیت تولید سالانه ۳۵ میلیون قطعه و ۲۶۲ واحد مرغداری مرغ تخم گذار به ظرفیت ۱۲ میلیون قطعه است.