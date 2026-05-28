حجت الاسلام مهدی نجم در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز نام نویسی حوزه های علمیه خواهران در سراسر استان سمنان برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی با بیان اینکه این نام نویسی در مقاطع سطح دو، سه و چهار خواهد بود، افزود: آنچه اهمیت دارد ورودی های جدید در سطح دو معادل لیسانس است که طبیعتاً بیشترین داوطلب را نیز خواهد داشت.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان، ادامه داد: از سال نهم دوره اول متوسطه تا سن ۴۰ سال داوطلبان می توانند در حوزه های علمیه استان نام نویسی و ادامه تحصیل دهند.

نجم با بیان اینکه با تحصیلات بالای دیپلم و دانشگاهی هم امکان نام نویسی در حوزه های علمیه خواهران وجود دارد، بیان کرد: در هشت مدرسه علمیه استان سمنان نام نویسی خواهران صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در مقطع کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه ثبت نام تا اواخر خردادماه ۱۴۰۵ انجام می شود و احتمالا فرصت آن نیز تمدید خواهد شد اما داوطلبان تلاش داشته باشند تا به سرعت در حوزه های علمیه استان بنا به مقوله ظرفیت، نام نویسی داشته باشند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان با بیان اینکه داوطلبان می توانند از طریق اینترنت نیز از درگاه حوزه علمیه خواهران مراجعه داشته باشند، بیان کرد: نام نویسی همچنین به صورت حضوری هم در حوزه های علمیه انجام خواهد شد.

نجم همچنین از اصحاب رسانه، افراد دارای تریبون و فرهنگیان و ... درخواست کرد تا نسبت به اطلاع رسانی زمان نام نویسی حوزه های علمیه به داوطلبان کمک های لازم را صورت دهند