  1. استانها
  2. مازندران
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۷

حوادث ترافیکی در مازندران ۳۳ مصدوم برجا گذاشت

حوادث ترافیکی در مازندران ۳۳ مصدوم برجا گذاشت

ساری - اورژانس مازندران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران به ۳۳ مصدوم در پنج حادثه ویژه ترافیکی خدمات درمانی ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، زکریا اشکپور صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ساعت ۷ و ۴۹ دقیقه روز ۶ خرداد در منطقه پلور در جاده هراز، ۷ مصدوم ترافیکی به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی ادامه داد: ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه همان روز در محور هراز، به ۵ مصدوم ترافیکی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی ارائه شد.

سخنگوی اورژانس مازندران تصریح کرد: ساعت ۱۴ و ۲۸ دقیقه در ساری ابتدای ول آغوز، ۷ مصدوم ترافیکی به مراکز درمانی امام خمینی و بوعلی ساری منتقل و یک مصدوم نیز درمان سرپایی شد.

اشکپور بیان داشت: ساعت ۱۷ و ۱۴ دقیقه در شهرستان نکا سه راهی نیروگاه، ۶ مصدوم ترافیکی به بیمارستان امام حسین نکا منتقل شدند.

وی اضافه کرد: ساعت ۲۱ و ۵۱ دقیقه در شیرگاه، لفور به سمت کلیج خیل، ۷ مصدوم ترافیکی به بیمارستان رازی شهرستان قائمشهر منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس مازندران در پایان گفت: ساعت ۸ صبح روز ۶ خرداد، در یک پرواز بالگرد اورژانس مازندران، یک مصدوم غیر ترافیکی از منطقه بوالقلم بایجان در جاده هراز به بیمارستان ۱۷ شهریور شهرستان آمل منتقل شد.

کد مطلب 6843038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها