حوادث ترافیکی در مازندران ۳۳ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، زکریا اشکپور صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ساعت ۷ و ۴۹ دقیقه روز ۶ خرداد در منطقه پلور در جاده هراز، ۷ مصدوم ترافیکی به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی ادامه داد: ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه همان روز در محور هراز، به ۵ مصدوم ترافیکی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی ارائه شد.

سخنگوی اورژانس مازندران تصریح کرد: ساعت ۱۴ و ۲۸ دقیقه در ساری ابتدای ول آغوز، ۷ مصدوم ترافیکی به مراکز درمانی امام خمینی و بوعلی ساری منتقل و یک مصدوم نیز درمان سرپایی شد.

اشکپور بیان داشت: ساعت ۱۷ و ۱۴ دقیقه در شهرستان نکا سه راهی نیروگاه، ۶ مصدوم ترافیکی به بیمارستان امام حسین نکا منتقل شدند.

وی اضافه کرد: ساعت ۲۱ و ۵۱ دقیقه در شیرگاه، لفور به سمت کلیج خیل، ۷ مصدوم ترافیکی به بیمارستان رازی شهرستان قائمشهر منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس مازندران در پایان گفت: ساعت ۸ صبح روز ۶ خرداد، در یک پرواز بالگرد اورژانس مازندران، یک مصدوم غیر ترافیکی از منطقه بوالقلم بایجان در جاده هراز به بیمارستان ۱۷ شهریور شهرستان آمل منتقل شد.