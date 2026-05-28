الگوهای موفق علمی کشور باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی صبح پنجشنبه در آئین نامگذاری تالار «شهید جابر غفاری» در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که با حضور وزیر علوم برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش مراکز علمی در پیشرفت کشور، اظهار کرد: شکلگیری و توسعه چنین مراکز علمی و پژوهشی، نشاندهنده ظرفیت بالای علمی کشور، توانمندی نخبگان ایرانی و وجود روحیه خودباوری در میان جوانان این مرز و بوم است.
وی افزود: این مجموعههای علمی موفق حاصل تلاشهای مستمر، نگاه بلند و روحیه جهادی اساتید، پژوهشگران و مدیرانی است که با وجود محدودیتها توانستهاند مسیر توسعه علمی را هموار کنند.
امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به این ظرفیتها، تصریح کرد: الگوهای موفق علمی و پژوهشی کشور باید بیش از گذشته مورد حمایت، معرفی و تقویت قرار گیرند تا زمینه رشد علمی و تربیت نیروهای متخصص و متعهد بیش از پیش فراهم شود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان همچنین با اشاره به نقش دانشگاهها در آیندهسازی کشور، خاطرنشان کرد: دانشگاهها علاوه بر تربیت نیروهای متخصص، باید در تقویت روحیه مسئولیتپذیری، خودباوری و تعهد اجتماعی در میان دانشجویان نیز نقشآفرین باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در جامعه، گفت: پیوند نام شهدا با مراکز علمی و دانشگاهی، زمینهساز ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تقویت مؤلفههای شکلگیری ایران قوی است.
حجتالاسلام حسینی با بیان اینکه برگزاری چنین برنامههایی در محیطهای دانشگاهی و علمی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، افزود: زمانی که نام و یاد یک شهید دانشمند و فرهیخته با فضای آموزش عالی و محیطهای علمی گره میخورد، این مسئله بهصورت طبیعی موجب ترویج روحیه مقاومت، خودباوری و مسئولیتپذیری در میان نسل جوان و دانشگاهی خواهد شد.
وی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را مجموعهای ممتاز و منحصربهفرد در کشور توصیف کرد و گفت: این دانشگاه حاصل مجاهدتها، تلاشهای خالصانه و نگاه بلند استاد ثبوتی و همکاران ایشان است؛ مجموعهای که نشان داد با روحیه جهادی، برنامهریزی دقیق و کار علمی متقن میتوان بر بسیاری از محدودیتها و موانع غلبه کرد.
امام جمعه زنجان با قدردانی از خانواده معظم شهدا، اظهار کرد: ملت ایران همواره از شهدا، ایثارگران و الگوهای علمی و جهادی این سرزمین درسهای بزرگی آموخته است و ضروری است این سرمایه عظیم فرهنگی و معنوی به نسلهای آینده منتقل شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه جهادی در جامعه هستیم و دانشگاهها میتوانند در این مسیر نقشی اثرگذار و تعیینکننده ایفا کنند.
در این مراسم، تالار «شهید جابر غفاری» در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بهصورت رسمی نامگذاری شد
