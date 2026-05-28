امروز آخرین مهلت ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به درخواستهای مکرر داوطلبان و در راستای تکریم و مساعدت با متقاضیانی که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبتنام نشدهاند، مهلت حضور و ثبتنام در سامانه مصاحبه علمی دانشگاه تا پایان روز پنج شنبه ۷ خرداد تمدید شده است.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، داوطلبان معرفیشده به مصاحبه علمی در هر دو بخش «آزمون نیمهمتمرکز» و «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان» تا پایان امروز پنجشنبه ۷ خردادماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه مصاحبه علمی دانشگاه پیام نور به نشانی https://accept.pnu.ac.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
این مهلت با هدف حمایت از داوطلبان در نظر گرفته شده و متقاضیان باید در اسرع وقت و پیش از پایان زمان اعلامشده نسبت به ثبتنام اقدام کنند، چرا که این بازه زمانی آخرین فرصت بوده و تمدید نخواهد شد.
