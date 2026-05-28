قالیباف: مجلس پشتیبان خدمتگزاران مردم در دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با قدردانی از پیام تبریک پزشکیان رئیس جمهور به وی در پی انتخاب مجدد به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشت؛ قوه مقننه در تمامی شئون خود با انجام‌ امور نظارتی و تقنینی پشتیبان خدمت‌گزاران مردم بوده و دولت را در اداره صحیح کشور یاری می‌کند.

متن پیام به این شرح است؛

برادر عزیزم

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی

ضمن تبریک عید سعید قربان و فرارسیدن دهه ولایت و امامت، از پیام محبت آمیز و وحدت‌آفرین شما به اینجانب صمیمانه سپاسگزارم. بدون شک مسئولان کشور یک‌دل و یک‌صدا به پشتیبانی از مردم ایران کمر بسته و به دور از هرگونه ملاحظه‌ای در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

این همدلی که همیشه در اوامر رهبر شهید انقلاب، امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای رحمت‌الله‌علیه وجود داشت، لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله است و امید می رود پیام اقتدار و آرامش را در صف متحد ملت شریف ایران از میدان، پای لانچرها و مرزهای آبی و خاکی تا خیابان‌های متبرک به قدوم ملت مبعوث شده نهضت خمینی و عصر خامنه ای، تکثیر کند.

مجلس شورای اسلامی در تمامی شئون خود با انجام‌ امور نظارتی و تقنینی پشتیبان خدمت‌گزاران مردم بوده و دولت را در اداره صحیح کشور یاری می‌کند.

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شریف مردم در سال سوم‌دوره دوازدهم همچون گذشته مصمم هستند تا در دفاع از ایران عزیز از تمام توان خود بهره‌گیری نمایند.

دولت چهاردهم در ایام جنگ سوم تحمیلی همچون جنگ دوازده روزه در کنار مردم بود تا آثار جنگ بر معیشت آنان به ویژه در تامین کالاهای اساسی و ثبات داخلی سایه نیندازد که موفقیتی بزرگ به حساب آمده و امید است با همکاری سه قوه، سازندگی کشور با جدیت دنبال شود و مشکلات معیشتی هموطنان همیشه در صحنه مان که نزدیک به ۹۰ شب همچون ۴۷ سال گذشته پیش ران انقلاب اسلامی بودند، برطرف شود.

توفیق روزافزون برادرانم در دولت محترم را از خداوند متعال مسئلت دارم.

به امید پیروزی نهایی ایران اسلامی بر استکبار جهانی.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی