به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار و فعالیت شبانه‌روزی قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: برخلاف روال گذشته که رصد بازار به صورت هفتگی انجام می‌شد، در حال حاضر مسئولان قرارگاه به صورت روزانه و میدانی در کف بازار حضور دارند تا نبض قیمت‌ها را به طور مستمر در اختیار داشته باشند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های متولی از جمله اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اداره‌کل صمت در این مسیر هم‌صدا شده‌اند، افزود: هدف اصلی ما در این مرحله، مدیریت زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌های تولید است تا فشار معیشتی بر دوش مردم کاهش یابد.

اصفهان؛ پیشگام اجرای نظارت هوشمند بر بازار

استاندار اصفهان از ارائه یک طرح نوآورانه توسط وزارت صمت برای پایش دقیق قیمت‌ها خبر داد و تصریح کرد: سامانه و نرم‌افزار جدیدی برای نظارت هوشمند بر بازار طراحی شده که جامعیت بالایی دارد؛ بر همین اساس پیشنهاد داده‌ایم اصفهان به عنوان استان پیشرو، مجری پایلوت این سامانه باشد تا پس از شناسایی و رفع نواقص احتمالی، این الگو به سراسر کشور تسری یابد.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در نظام توزیع گفت: استفاده از ابزارهای تکنولوژیک و سامانه محور، ضریب خطا در نظارت‌ها را کاهش داده و راه را بر سوءاستفاده‌کنندگان و دلالان در لایه‌های مختلف بازار می‌بندد.

رایزنی با سازمان برنامه و بودجه برای جبران خسارت‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نشست تخصصی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد و یادآور شد: به دنبال اتخاذ تدابیری برای نوسازی، بازسازی و جبران خسارت‌های وارد شده به واحدهای صنفی و تولیدی هستیم. تأمین اعتبارات لازم برای بهبود زیرساخت‌های آسیب‌دیده، یکی از اولویت‌های اصلی استان در مسیر حمایت از تولیدکنندگان است.

استاندار اصفهان ادامه داد: تمام تلاش مجموعه مدیریت استان این است که در زنجیره تأمین تولید، چه در سطح ملی و چه در بخش‌هایی که در حوزه اختیارات استانی است، هزینه‌ها را به حداقل برسانیم تا قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کننده تعدیل شود.

مرز میان گرانی و گران‌فروشی نباید مخدوش شود

جمالی‌نژاد با تبیین تفاوت‌های ساختاری میان تورم و تخلفات صنفی تأکید کرد: باید میان دو مقوله «گرانی» که ناشی از عوامل کلان اقتصادی است و «گران‌فروشی» که یک تخلف اخلاقی و قانونی است، تفکیک قائل شد. اگرچه بخشی از وضعیت فعلی بازار تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور است، اما هرگز اجازه نمی‌دهیم عده‌ای از این فضا برای گران‌فروشی و اجحاف در حق مردم سوءاستفاده کنند.

وی ابراز کرد: ما با نگاهی امیدوارانه و به دور از ناامیدی، به طور مداوم با دولتمردان و مسئولان ارشد کشوری در تماس هستیم تا دغدغه‌های معیشتی مردم اصفهان را به بدنه دولت منتقل کنیم و با اتخاذ تصمیمات کلان، گامی جدی در راستای بهبود وضعیت بازار برداریم.