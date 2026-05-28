۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

جاده بین روستایی سعد آباد بخش مرکزی گرمسار به بهره‌برداری رسید

گرمسار- فرمانده سپاه ناحیه گرمسار از افتتاح جاده روستایی سعد آباد بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت: برای این طرح ۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی ادهم صبح پنجشنبه در مراسم بهره برداری جاده روستایی سعد آباد بخش مرکزی گرمسار هدف این پروژه را آبادانی و خدمت رسانی به مردم برشمرد و افزود: این طرح در راستای رسالت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار این پروژه ۶۰ میلیارد ریال بوده است، اضافه کرد: با تزریق است اعتبار و اتمام کار یکی از مطالبات مهم کشاورزان و بهره برداران محقق شده است.

فرمانده سپاه ناحیه گرمسار طول این مسیر را ۴.۵ کیلومتر عنوان کرد و ادامه داد: بخش زیادی از زیر سازی و تسطیح مسیر توسط راهداری گرمسار اجرا شده است.

ادهم از پیگیری نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس قدردانی کرد و توضیح داد: با پیگیری ایشان ۱.۵ میلیارد ریال برای پخت و پخش آسفالت هزینه شده است.

وی از تامین ۲۰۰ تن قیر رایگان توسط قرار گاه سازندگی خبر داد و بیان داشت: این پروژه در تسهیل فعالیت کشاورزی، کاهش هزینه های حمل و نقل و ارتقا زیرساخت های روستایی منطقه اثر گذار است.

