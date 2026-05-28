به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی ادهم صبح پنجشنبه در مراسم بهره برداری جاده روستایی سعد آباد بخش مرکزی گرمسار هدف این پروژه را آبادانی و خدمت رسانی به مردم برشمرد و افزود: این طرح در راستای رسالت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار این پروژه ۶۰ میلیارد ریال بوده است، اضافه کرد: با تزریق است اعتبار و اتمام کار یکی از مطالبات مهم کشاورزان و بهره برداران محقق شده است.

فرمانده سپاه ناحیه گرمسار طول این مسیر را ۴.۵ کیلومتر عنوان کرد و ادامه داد: بخش زیادی از زیر سازی و تسطیح مسیر توسط راهداری گرمسار اجرا شده است.

ادهم از پیگیری نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس قدردانی کرد و توضیح داد: با پیگیری ایشان ۱.۵ میلیارد ریال برای پخت و پخش آسفالت هزینه شده است.

وی از تامین ۲۰۰ تن قیر رایگان توسط قرار گاه سازندگی خبر داد و بیان داشت: این پروژه در تسهیل فعالیت کشاورزی، کاهش هزینه های حمل و نقل و ارتقا زیرساخت های روستایی منطقه اثر گذار است.