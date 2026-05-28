به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفت‌وگو با روابط عمومی این ستاد به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده در زمان جنگ تحمیلی سوم پرداخت.

وی با اشاره به آسیب‌های وارده به حدود ۱۱۳ هزار واحد مسکونی، ۳۲ هزار واحد تجاری، ۳۹۹ مرکز درمانی و بهداشتی، ۳۲ دانشگاه، ۹۹۳ مدرسه و فضای آموزشی و ۵۶ مرکز هلال‌احمر، تأکید کرد که تقویت «تاب‌آوری» در گروه‌های آسیب‌دیده، به ویژه زنان و خانواده‌ها، نه تنها به معنای مقاومت در برابر فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از وسوسه موادمخدر است، بلکه به توانمندسازی آن‌ها برای مواجهه سازنده با مشکلات، توسعه مهارت‌های زندگی و ارتقای سلامت روان و جسم نیز اشاره دارد.

یاوری افزود: معاونت پیشگیری ودرمان ستاد و در ذیل آن اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف صیانت از سلامت و امنیت جامعه، برنامه‌ها و اقدامات نظارتی و پیشگیرانه‌ای را برای گروه هدف زنان و دختران با تأکید بر مقوله تاب‌آوری، در همکاری با دستگاه‌های عضو کمیته فرهنگی و پیشگیری اجرا کرده است.

وی به اهم این اقدامات اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات سلامت روانی و اجتماعی، آموزش مهارت‌های زندگی، فرزندپروری، سبک زندگی سالم و پیشگیری از اعتیاد به خانواده‌ها در محیط‌های کاری از طریق بستر فضای مجازی، برگزاری پویش “امداد مهارت”، اعزام نیروی متخصص به مناطق آسیب‌دیده برای کاهش فشار روانی خانواده‌ها، برگزاری جشنواره ملی ۱۶۸ کودکان میناب با برنامه‌های شاد و آموزنده، اعزام زنان ورزشکار نام‌آور به مناطق آسیب‌دیده به عنوان موتور محرک خدمت‌رسانی و برگزاری دوره آموزشی ایمنی در شرایط جنگ برای زنان و خانواده‌ها از جمله این اقدامات بوده است.

به گفته یاوری، برگزاری مراسم زنجیره انسانی و اجتماع بزرگ ورزشی با حضور بانوان و ورزشکاران زن، تبیین جایگاه مشاوره در بین دستگاه‌های عضو کمیته ملی پیشگیری، ارائه خدمات مشاوره حرفه‌ای به گروه‌های هدف بصورت حضوری و مجازی، برگزاری پویش ملی با حضور خانواده‌ها به ویژه بانوان، مسابقه نقاشی “من ایرانیم” ویژه تکواندوکاران زن سراسر کشور، همایش دوچرخه‌سواری پویش یک ایران گرامی‌داشت دهه کرامت با پیام‌های پیشگیرانه، آموزش و توانمندسازی مبلغین منتخب در راستای پیشگیری از اعتیاد و مشاوره به دانش‌آموزان دختر با استفاده از خط ۱۵۷۰ از دیگر اقدامات صورت گرفته در این ایام بوده است.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: اجرای طرح‌های «آموزش مهارت‌های مراقبت از خود» و «آموزش مهارت‌های مقابله‌ای» ویژه مدارس در بستر شاد و پیام‌رسان‌های داخلی، راه‌اندازی موکب جهت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مشاوره‌ای به بانوان و برگزاری کارگاه‌هایی با موضوع «مهارت‌های مدیریت اضطراب، استرس و تاب‌آوری» که شامل رویکردهای عملی و تمرین‌های کاربردی برای کنترل هیجانات و آرام‌سازی روانی بود، از دیگر اقدامات انجام شده در ایام جنگ تحمیلی است.