۲۴۲ هزار نفر زیر چتر حمایت روانی در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با مخدر، امیرحسین یاوری با اشاره به مجموعه برنامه‌های اجراشده در حوزه زنان و خانواده در جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع «ایران من» در موکب‌ها با هدف ترویج هنر و خلاقیت در میان کودکان و نوجوانان دختر، تقویت حس میهن‌دوستی و عشق به ایران، ارائه خدمات حمایت‌های روانی به خانواده‌ها توسط بسیج فرهنگیان، اجرای طرح توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های زندگی دانشجویی با اولویت تاب‌آوری از طریق سایت دانشگاه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی، برگزاری نشست علمی و آموزشی با عنوان «چگونه با کودکان درباره موقعیت‌های بحرانی صحبت کنیم؟» و آموزش مهارت‌های زندگی، سبک‌های فرزندپروری و پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر در خانواده‌های سالم و در معرض خطر به‌صورت مجازی توسط انجمن اولیا و مربیان مدارس، از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه بوده است.

وی افزود: اجرای ده‌ها برنامه جایگزین با رویکرد افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری از طریق برگزاری مسابقات نقاشی و پویش‌های مختلف برای نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در استان‌های سراسر کشور، اجرای برنامه‌های مشاوره آموزشی و توانمندسازی خانواده‌ها با اولویت مناطق کم‌برخوردار و آسیب‌خیز، برگزاری سایر برنامه‌های فرهنگی و هنری در حوزه خانواده در موکب‌های سطح شهر و اجرای مسابقات کتابخوانی و نقاشی در میادین شهری با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، از دیگر اقدامات اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایام جنگ تحمیلی سوم بوده است.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: اجرای برنامه‌های فرزندپروری برای والدین و آموزش تاب‌آوری به کودکان از طریق بستر فضای مجازی با همکاری خانه‌های بهداشت، ارائه فعال خدمات سلامت روان خانواده در شرایط بحرانی، اجرای مشاوره‌های روان‌شناختی و برنامه‌های حمایتی، ارائه خدمات مشاوره تلفنی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و آموزش مهارت‌های زندگی با هدف راهنمایی و حمایت در بستری ایمن و کارآمد، برگزاری میزهای گفت‌وگو و مشاوره، جلسات آموزشی مدیریت استرس و اضطراب، تاب‌آوری، همدلی، شفقت به خود، مدیریت خشم، کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی و همچنین برپایی غرفه کودک، از دیگر برنامه‌های اجراشده توسط اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در این دوره بوده است.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدرکشور افزود: برگزاری برنامه‌های شاد و مفرح در چادرهای دوستدار کودک توسط اعضای داوطلب منتخب کانون‌های سازمان جوانان، کاهش آسیب‌های روانی، افزایش تاب‌آوری و کمک به بازگشت خانواده‌های آسیب‌دیده به زندگی عادی از طریق فعالیت ۴۵۰ تیم «سحر» (سفیران حمایت روانی) در ۲۴۲۱ منطقه و ارائه خدمات به ۲۴۲ هزار نفر از هموطنان، از جمله اقدامات شاخص این دوره بوده است.

یاوری افزود: ۲۳۸۱ داوطلب متخصص از طریق سامانه ۴۰۳ به ارائه خدمات مشاوره روان‌شناسی و مددکاری به خانواده‌ها پرداختند که حاصل آن پاسخگویی به حدود ۲۰۰ هزار تماس و ارائه بیش از یک میلیون دقیقه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی بوده است.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه خاطرنشان کرد: پیگیری و اجرای فعالیت‌ها و خدمات پیشگیری برای گروه‌های هدف شامل خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و جوانان در نقاط مختلف تهران و استان‌های کشور با همکاری دستگاه‌هایی همچون وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره) و شهرداری‌ها انجام شد همچنین آموزش‌های روان‌شناسی کاربردی شامل مدیریت اضطراب در شرایط بحرانی، تقویت مهارت‌های تاب‌آوری، خودشناسی، مدیریت خشم، بهبود روابط خانوادگی در زمان بحران، تست دیابت و فشار خون و آموزش فوریت‌های پزشکی در دستور کار قرار گرفت.

یاوری گفت: ارائه خدمات مشاوره فردی با هدف توانمندسازی و حمایت روانی نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۳۵ سال، برگزاری موکب‌خانه یاریگران با محوریت فعالیت‌های آموزشی شامل آگاه‌سازی مردم در شرایط حوادث، آموزش سلامت روان، تاب‌آوری، تصمیم‌گیری، مدیریت استرس، امداد و نجات و برگزاری ورزش همگانی و نیز راه‌اندازیموکب روحانی و راوی، غرفه کودک و غرفه خدمات مشاوره با برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، عروسک‌گردانی، همخوانی سرود، نقاشی و رنگ‌آمیزی، نقاشی روی صورت، بازی و مسابقه، از دیگر اقدامات اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایام جنگ تحمیلی سوم بوده است.