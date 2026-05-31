همپای مردم در روزهای جنگ/ اجرای «مراعات یکدیگر» به توصیه رهبر انقلاب

مهدی محمدخانی، مدیرعامل انتشارات روایت فتح، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های این انتشارات در ایام جنگ تحمیلی سوم گفت: روایت فتح در این روزها تلاش کرده همپای مردم حرکت کند و فعالیت‌های خود را در حوزه تولید آثار و جمع‌آوری تحقیقات متوقف نکند. این مجموعه سعی داشته در شرایطی که دشمن با فشارهای همه‌جانبه اقتصادی و روانی به مردم ایران فشار وارد می‌کند، در کنار مردم باقی بماند و روند تولید فرهنگی خود را حفظ کند.

وی با اشاره به پیام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، که به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب منتشر شد، افزود: در آن پیام بر «مراعات یکدیگر» و همراهی مردم با هم در شرایط سخت اقتصادی تأکید شده بود. همین مسئله باعث شد انتشارات روایت فتح جلساتی را با همکاران، نویسندگان و دیگر عوامل تولید آثار برگزار کند تا راهکاری برای همراهی عملی با مردم پیدا شود.

محمدخانی ادامه داد: در نتیجه این جلسات، طرحی با عنوان «مراعات یکدیگر» شکل گرفت. در این طرح، نویسندگان، عوامل تولید، بخش توزیع و پخش کتاب و حتی خود انتشارات پذیرفتند بخشی از حق‌التألیف و سهم مالی خود را کاهش دهند تا کتاب‌ها با قیمت مناسب‌تری به دست مخاطبان برسد. نتیجه این همکاری کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی آثار تازه‌منتشرشده روایت فتح بود؛ اقدامی که با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مخاطبان و تسهیل دسترسی مردم به کتاب انجام شد.

وی با اشاره به همزمانی این طرح با روزهای نمایشگاه کتاب تهران گفت: حتی در روزهایی که جنگ با شدت بیشتری ادامه داشت، روند آماده‌سازی و چاپ آثار متوقف نشد و روایت فتح تلاش کرد آثار جدید خود را به نمایشگاه برساند.

محمدخانی سه اثر منتشرشده در قالب طرح «مراعات یکدیگر» را معرفی کرد و گفت: نخستین اثر «مرد مستور» نوشته علی ابراهیمی کتابی است که زندگی شهید محمد تورانی را در قالب رمان روایت می‌کند. دومین اثر «زینب فقط بخواند» به قلم حسین شرفخانلو است که مجموعه نامه‌های یک رزمنده به دخترش در دوران جنگ تحمیلی اول را دربرمی‌گیرد. سومین اثر نیز «سایه‌های کُنار» نوشته محمدحمید ذوالفقاری است که به روایت بمباران شهر اندیمشک و نقش مردم در پشتیبانی از جبهه‌ها می‌پردازد.

مدیرعامل انتشارات روایت فتح تأکید کرد: هدف اصلی این اقدام، لبیک عملی به توصیه‌های رهبر انقلاب و همراهی با مردم در شرایط دشوار اقتصادی بوده است.

او افزود: امیدواریم این حرکت به یک جریان فراگیر تبدیل شود و فعالان حوزه‌های مختلف نیز در حد توان خود به زنجیره همدلی و همراهی با مردم بپیوندند تا بتوان بخشی از مشکلات موجود را کاهش داد.