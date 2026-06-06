کتاب «زینب فقط بخواند» پس از چهار دهه منتشر شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، «زینب فقط بخواند»، سند دست اولی است از اولین جنگ تحمیلی به انقلاب اسلامی ایران که بعد از چهار دهه، بختِ انتشار یافته است. حسین حاجی‌حسینلو رزمنده‌ پاسداری که در سپاه خوی جذب و سازماندهی شده و به سازمان رزم لشکر عاشورا پیوسته، از روز اول اعزامش به جبهه، دفترچه‌ای با خود به میدان برده تا مشاهدات و حالات روزانه خود را در آن ثبت و ضبط کند. او همیشه دوست داشته تا بعد از ازدواج، خدا به او دختری عطا کند و اسم آن دختر «زینب» باشد و زینب که بزرگ شد و خواندن یاد گرفت، یادداشت‌های «بابا حسین» را بخواند و روزهای رزمندگی بابا را زندگی کند.

تماس نزدیک حسین حاجی‌حسینلو با مرگ و روایت شفاف او از آن‌چه که رخ در رخ شدنش با نیستی اتفاق افتاده و امداد غیبی را به چشم دیده، روایت بی‌نظیری ساخته است که یادداشت‌ها را خواندنی‌تر کرده است.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

هنوز هستم، هنوز عمرم به دنیاست. هنوز لایق شهادت نشده‌ام. تقدیر من این است که شاهد شهادت دوستان عزیزتر از جانم باشم. انگار سهم من، هنوز تماشا و بدرقه است.

فرزند دلبندم! در اینجا شادترین لحظه‌ها و تلخ‌ترین لحظه‌ها را هم‌زمان می‌توان تجربه کرد! شاید اینجا تنها نقطه از جهان باشد که تلخی و شیرینی را با هم آشتی داده و برادر کرده است. این معجزه فقط در جبهه و لابه‌لای روزهای سخت جنگ اتفاق می‌افتد.

کتاب «زینب فقط بخواند» گزارش های روزانه رزمنده پاسدار حسین حاجی حسینلو به کوشش حسین شرفخانلو بهار ۱۴۰۵ توسط انتشارات روایت فتح منتشر و روانه بازار نشر شد.