شیراوند به عنوان رئیس جدید فرهنگسرای نیاوران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تکریم سید محسن خاتمی، رئیس پیشین فرهنگسرای نیاوران، مهران شیراوند را به عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی کرد.

مهدی شفیعی در این مراسم ضمن تشکر از زحمات سید محسن خاتمی، ابراز امیدواری کرد: فرهنگسرای نیاوران از ظرفیت های ویژه ی هنری در پایتخت است که می تواند در حوزه های مختلف هنری نیاز بخش گسترده ای از مخاطبان و هنرمندان را برآورده نماید.

او افزود: یکی از عواملی که می تواند به افزایش توان هنری کشور منجر شود، برنامه ریزی درست در جهت استفاده مطلوب از ظرفیت اماکن هنری موجود است و امیدواریم، مدیریت جدید فرهنگسرای نیاوران با پشتیبانی همکاران فرهیخته مجموعه، بتواند در این زمینه اهتمام لازم را بعمل آورد.

شفیعی در ادامه در تشریح روند بازگشت فرهنگسرای نیاوران به زیرمجموعه ی معاونت امور هنری، تشریح کرد: فرهنگسرای نیاوران، یکی از بازوهای مهم اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مدتی در ذیل بنیاد رودکی و سپس صندوق اعتباری هنر فعالیت داشت و امروز دوباره به مجموعه معاونت ملحق می شود که امیدواریم شاهد آغاز فصل نوینی از فعالیت‌های این مجموعه باشیم.

آیدین مهدیزاده مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی، احمد حسین فتایی و سید امین مویدی مشاورین اجرایی وبرنامه ریزی معاونت امورهنری، مهدی سهل‌آبادی مدیر حراست معاونت امور هنری، جعفر واحدی مدیرعامل مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی و صدرا یوسفی معاون اداره کل هنرهای تجسمی از حاضران در این مراسم در جمع پرسنل فرهنگسرای نیاوران بودند.