علت حادثه در شرکت دماوند انرژی عسلویه مشخص شد؛ ترخیص ۲ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت دماوند انرژی عسلویه، در جریان انجام فعالیت‌های عملیاتی روزانه و تست نشتی در یکی از بخش‌های یونیت دوم واحد هوای این شرکت، سه نفر از کارکنان دچار عارضه ناشی از کاهش سطح اکسیژن شدند.

بلافاصله پس از اعلام وضعیت اضطراری، تیم‌های عملیاتی، ایمنی و امدادی در محل حاضر شده و اقدامات امدادرسانی و عملیات احیا برای حادثه‌دیدگان آغاز شد. با وجود تلاش مستمر نیروهای امدادی و کادر درمان، متأسفانه آقای خلیل حسینی از پرسنل فنی واحد بهره‌برداری، علی‌رغم تلاش دو ساعته تیم پزشکی برای احیا، جان خود را از دست داد.

۲ مصدوم دیگر این اتفاق نیز پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در درمانگاه شرکت دماوند انرژی، جهت انجام معاینات تخصصی و تکمیل روند درمان به مراکز درمانی منطقه اعزام شدند که بنا بر اعلام تیم پزشکی، پس از انجام بررسی‌ها و آزمایش‌های تکمیلی، ساعتی پیش با وضعیت عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص شدند.

بررسی‌های فنی و اولیه انجام‌شده نشان می‌دهد این اتفاق در حین انجام عملیات تست نشتی و به دلیل افت سطح اکسیژن در محیط عملیاتی رخ داده است؛ موضوعی که منجر به بروز عارضه تنفسی برای کارکنان حاضر در محل شد.

شرکت دماوند انرژی عسلویه ضمن ابراز تأسف عمیق از این ضایعه، بار دیگر مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده محترم مرحوم خلیل حسینی، بستگان، دوستان و همکاران ایشان اعلام می‌دارد.