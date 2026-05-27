حادثه در شرکت دماوند انرژی عسلویه؛ یک نفر فوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد هوای شرکت دماوند انرژی عسلویه ظهر چهارشنبه با یک حادثه روبرو شد که منجر به جان‌باختن یکی از کارکنان و مصدومیت ۲ نفر دیگر شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت دماوند انرژی عسلویه، بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی، امدادی و ایمنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم جهت کنترل شرایط و رسیدگی به حادثه انجام شد.

مصدومان نیز پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در درمانگاه شرکت دماوند انرژی، جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.

شرکت دماوند انرژی عسلویه ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه و عرض تسلیت به خانواده همکار درگذشته، اعلام کرد علت وقوع حادثه و آخرین وضعیت مصدومان در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.