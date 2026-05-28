توزیع ۲۰ هزار بسته گوشت گرم بین نیازمندان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز، امروز پنجشنبه، از توزیع نزدیک به ۲۰ هزار بسته گوشت گرم میان خانوادههای تحت حمایت و نیازمندان این استان در ایام عید سعید قربان خبر داد.
وی گستردگی مشارکتهای مردمی را اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر دانست و اظهار کرد: امسال با همراهی و مشارکت چشمگیر خیران، مراکز نیکوکاری، گروهها و مؤسسات مردمی، فرآیند جمعآوری و توزیع نذورات قربانی با گستردگی مطلوبی در سطح استان عملیاتی شد.
وی با اشاره به نحوه توزیع این بستههای حمایتی افزود: در قالب پویش نذر قربانی، بستههای گوشت گرم با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی و حفظ کرامت انسانی خانوادهها در میان مددجویان و نیازمندان توزیع شد که در این میان، خانوارهای دارای شرایط خاص معیشتی در اولویت دریافت خدمات قرار گرفتند.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز در ادامه با تأکید بر نقش محوری تشکلهای مردمی، این اقدام را جلوهای از همدلی اجتماعی و کمک مؤمنانه توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: این حرکت خداپسندانه با محوریت مراکز نیکوکاری و مشارکت فعال آحاد مردم، ذیل قرارگاه «ایران همدل» انجام شد که نمودی از همبستگی اجتماعی و نوعدوستی نیکوکاران البرزی به شمار میرود.
البرزی در پایان با دعوت از خیران برای تداوم این حمایتها تصریح کرد: نیکوکاران میتوانند از طریق کد دستوری #۸۸۷۷۰۲۶*، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸ و همچنین لینک اختصاصی پرداخت پویش نذر قربانی، کمکهای نقدی خود را برای یاریرسانی به نیازمندان تحت حمایت پرداخت کنند.
