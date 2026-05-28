به گزارش خبرنگار مهر، سعید آجرلو، عضو تیم رسانهای نزدیک به هیئت مذاکراتی ایران، در گفتگویی تلویزیونی، با اشاره به روند اجرای یادداشت تفاهم احتمالی میان ایران و طرف مقابل، گفت: با توجه به شروطی که جمهوری اسلامی ایران برای اجرای تفاهم در نظر گرفته، پیش از هر چیزی، لازم است مجموعهای از اقدامات و مراحل اجرایی طی شود.
وی توضیح داد: یکی از مهمترین شروط ما، موضوع اموال بلوکه شده ایران است که طبق اعلام بانک مرکزی، حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد میشود و طرف ایرانی در این مرحله، خواستار در دسترس قرار گرفتن نیمی از این منابع یعنی ۱۲ میلیارد دلار است.
این فعال سیاسی متذکر شد: تجربههای قبلی ما با آمریکا بهویژه ماجرای نگهداری منابع ایران در قطر و محدودیت در استفاده از آن، باعث شد که این بار نگرانیهای جدی در این زمینه وجود داشته باشد. به همین دلیل، سفر هیئت مذاکراتی ایران به قطر با هدف بررسی عملیاتی و میدانی آزادسازی اموال بلوکه شده ایران انجام شد تا اطمینان حاصل شود که این بار تعهدات طرف مقابل صرفاً در حد مکتوب باقی نمیماند و امکان استفاده واقعی از منابع فراهم خواهد شد.
آجرلو ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم، این روند موفقیتآمیز بوده و گرههایی که وجود داشت تا حد زیادی برطرف شده است. البته روشن است که اگر در هر مرحله، تفاهم دچار اخلال شود، ما به عقب بازمیگردیم. اما در حال حاضر، نیمی از این اموال برای استفاده ایران در دسترس قرار گرفته و در صورت اجرایی شدن تفاهم، امکان بهرهبرداری از آن وجود خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانیهای فنی و تجربیات گذشته در آزادسازی منابع بلوکهشده، اظهار کرد: به همین دلیل، این بار تیمی فنی از وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای رفع گرههای فنی وارد عمل شدند.
آجرلو خاطرنشان کرد: محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان نیز به همراه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به این روند ملحق شدند تا دقیقاً همین مسائل فنی را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: از ابتدا مشخص بود که گرههای اصلی کجاست و تیم ایرانی تلاش کرد این بار مسائل فنی آزادسازی اموال بلوکه شده را بررسی و پیگیری کند. هدف از سفر هیئت مذاکراتی کشورمان به قطر، بررسی این مسائل فنی بود تا ما این بار بتوانیم حق خودمان را بگیریم و طرف مقابل، دیگر نتواند ما را فریب دهد.
وی با اشاره به جزئیات دسترسی ایران به منابع مالی خود، تصریح کرد: درباره جزئیات فنی نمیتوانم توضیح بیشتری ارائه دهم، اما همینقدر میتوان گفت که براساس پیشرفتهای فنی که در قطر رخ داد، قرار است بلافاصله پس از تایید تفاهم میان ایران و آمریکا، بخشی از داراییهای بلوکه شده ایران به صورت غیرقابل برگشت در دسترس بانک مرکزی قرار گیرد.
این فعال رسانهای نزدیک به تیم مذاکرهکننده ایران در ادامه با اشاره به ماهیت گامبهگام تفاهم احتمالی، گفت: در بطن تفاهم ۱۴ مادهای چند اقدام ملموس و عینی گنجانده شده که یکی از آنها در دسترس قرار گرفتن اموال بلوکه شده ایران است و مورد دوم معافیت تحریمهای نفتی، پتروشیمی و مشتقات آن در طول دوره تفاهم و اقدام دیگر رفع محاصره دریایی است و اگر این اقدامات توسط آمریکا انجام شود، ما وارد مرحله دوم خواهیم شد. در غیر این صورت، اساسا اعتمادی برای ورود به گامهای بعدی نیست.
وی تاکید کرد: اگر مرحله نخست اجرایی نشود، اساساً اعتمادی برای ورود به گامهای بعدی باقی نمیماند. ما اکنون در شرایطی هستیم که مذاکره را نوعی میدان نبرد میدانیم و عملا بنده مذاکره را روز چهل و یکم جنگ میدانم و فقط شکل این تقابل متفاوت است.
آجرلو با تاکید بر اینکه ما آمادگی نظامی هم داریم، گفت: در تمام این مدت نیز با وجود تهدیدهای مختلف، جمهوری اسلامی ایران حتی یک گام عقبنشینی نکرده و همواره اعلام کرده که از جنگ هراسی ندارد. اکنون این طرف مقابل است که بیش از گذشته نگران تبعات درگیری و تشدید تنشهاست و نگاه جمهوری اسلامی در این مسیر، نگاهی واقعگرایانه و مبتنی بر حفظ منافع ملی است.
نظر شما