هشدار آتش سوزی در جنگل های مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مدیریت بحران استانداری مازندران تأکید شده است که کشاورزان، دامداران و بهویژه گردشگران از هرگونه روشن کردن آتش در مراتع و عرصههای طبیعی خودداری کنند. رها کردن ته سیگار، کبریت روشن، و همچنین سوزاندن بقایای کشاورزی در مزارع ممنوع اعلام شد.
مدیریت بحران مازندران نسبت به رها کردن اشیای شیشهای و پلاستیکی درون جنگل هشدار داده است. بر اساس این هشدار، این مواد در زیر نور خورشید مانند یک ذرهبین عمل کرده و میتوانند علوفه خشک کف جنگل را شعلهور کنند. از شهروندان خواسته شده حتی بطریهای خالی را در طبیعت رها نکنند.
به گزارش مهر، جنگلهای هیرکانی به عنوان یکی از ارزشمندترین زیستبومهای جهان، در این روزها نیازمند مراقبت ویژه است و کارشناسان توصیه میکنند شهروندان در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش، بلافاصله با ساماه ۱۲۳ (سازمان منابع طبیعی) یا ۱۱۲ (آتشنشانی) تماس بگیرند.
