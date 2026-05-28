هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار جوی سطح زرد در استان خبرداد و گفت: زمان شروع این هشدار شنبه (نهم خرداد) و پایان آن دوشنبه (۱۱ خرداد) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: افزایش محسوس دمای هوا و احتمال رسیدن به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار همه مناطق استان به ویژه شهرستان های دشتستان،تنگستان، دشتی، دیر،کنگان و عسلویه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش مصرف انرژی برق و آب، احتمال گرمازدگی به ویژه برای کودکالن ،سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی ،احتمال بروز تنش در شبکه برق ،افزایش خطر آتش سوزی در مراتع و پوشش های گیاهی ، کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق و احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و دام ها بر اثر تنش گرمایی از اثرات این مخاطره است.

وی ادامه داد: اجتناب از ترددهای غیر ضروری به ویژه در ساعات اوج گرما، خودداری از فعالیت های سنگین در فضای باز، مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در مصرف آب ، استفاده از پوشش مناسب و مایعات کافی ، عدم رهاسازی مواد اشتعال زا در طبیعت ، مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف و اتخاذ تمهیدات لازم برای حفاظت از دام ،طیور و محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.