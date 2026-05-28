۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

سفارت آمریکا خروج دیپلمات‌های آمریکایی از کی‌یف را تکذیب کرد

سفارت واشنگتن در کی‌یف، گزارش ها درباره خروج دیپلمات‌های آمریکایی از این شهر به خاطر تهدید حملات موشکی و پهپادی روسیه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سفارت آمریکا در کی‌یف اعلام کرد که این سفارت همچنان باز و فعال است و گزارش‌ها درباره خروج دیپلمات‌های آمریکایی از پایتخت اوکراین صحت ندارد.

پیش‌تر کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که همه سفارتخانه‌ها به‌جز سفارت آمریکا در کی‌یف باقی مانده‌اند.

وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح روسیه در پاسخ به حملات اوکراین علیه غیرنظامیان روسیه، حملاتی را علیه تأسیسات نظامی صنعتی در کی یف انجام خواهند داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: مراکز تصمیم‌ گیری و پست‌ های فرماندهی در اوکراین هدف حملات نیروهای مسلح روسیه قرار خواهند گرفت. حمله نیروهای مسلح اوکراین به کالج استاروبلسک در لوهانسک گواه دیگری بر ماهیت نازی و تروریستی رژیم کی‌یف است.

این در حالیست که سخنگوی کرملین پیشتر اعلام کرده بود: شاهد هیچ بیانیه رسمی در محکومیت اقدامات کی‌یف در فاجعه لوهانسک نبوده‌ایم. غرب هیچ اقدامی که بتوان آن را به عنوان محکومیت حمله اوکراین به دانشکده و خوابگاه دانشجویی استاروبلسک در منطقه لوهانسک تلقی کرد، انجام نداده است.

کشتار استاروبلسک (Starobelsk massacre) به حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین در شامگاه جمعه، ۲۲ مه ۲۰۲۶ به ساختمان‌های اداری و خوابگاه «دانشگاه تربیت معلم ایالتی لوهانسک» اشاره دارد که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد.

