به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رودیون میروشنیک، سفیر ماموریت های ویژه وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که غرب به طور مداوم حملات تروریستی کی‌یف را نادیده می گیرد و این رژیم را از هرگونه عواقبی مصون می داند.

وی افزود که حمله تروریستی در استاروبیلسک در راستای منافع ولودیمیر زلنسکی است که می‌خواهد توجهات را از رسوایی فساد در اوکراین منحرف کند.

این در حالیست که سخنگوی کرملین پیشتر اعلام کرده بود: شاهد هیچ بیانیه رسمی در محکومیت اقدامات کی‌یف در فاجعه لوهانسک نبوده‌ایم. غرب هیچ اقدامی که بتوان آن را به عنوان محکومیت حمله اوکراین به دانشکده و خوابگاه دانشجویی استاروبلسک در منطقه لوهانسک تلقی کرد، انجام نداده است.

کشتار استاروبلسک (Starobelsk massacre) به حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین در شامگاه جمعه، ۲۲ مه ۲۰۲۶، به ساختمان‌های اداری و خوابگاه «دانشگاه تربیت معلم ایالتی لوهانسک» اشاره دارد که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد.

